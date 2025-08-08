ベジタブルしか食べないから？「ベジタリアン」の知られざる語源
■ベジタリアンの語源は「ベジタブル」ではない！？
肉類や魚介類を食べない人のことをベジタリアン（菜食主義者）と呼ぶが、どの程度の食品を避けるかによって、さまざまなタイプに分けることができる。
たとえば、肉類や魚介類はもちろん、卵や牛乳、チーズなどの乳製品もいっさいとらない厳格なタイプはピュア・ベジタリアンとも、ビーガンとも呼ばれる。肉類や魚介類、卵は避け、牛乳、チーズなどの乳製品をとるタイプは、ラクト・ベジタリアン。魚介類だけはとるが、養殖されたものはできるだけ避けるタイプは、フィッシュ・ベジタリアンだ。
ベジタリアンは英語で「vegetarian」と書く。これは、「ベジタブル（vegetable＝野菜）」の語尾が変化したもの、と思うかもしれないが、じつは「健全な、新鮮な、元気のある」という意味のラテン語「ベゲトゥス（vegetus）」が語源だ。
つまり、ベジタリアンとは本来、ベジタブルしか食べない人ではなく、「健康で生き生きとして力強い人」という意味である。この言葉は、1847年に発足したイギリス・ベジタリアン協会が使いはじめてから、一般に広まった。
