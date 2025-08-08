23区・組曲・Paul Smith...人気ブランドが最大80％OFFのチャンス。オンワード・クローゼットのクリアランスセールは見逃せない！
2025年8月8日現在、ファッション通販サイトONWARD CROSSET（オンワード・クローゼット）では、最大80％オフのクリアランスセールを開催中。
レディースは、23区、組曲、TOCCA、Paul Smith、LeSportsacなどを含む86ブランドが対象です。
この機会に絶対押さえておきたい、割引率の高いアイテムを一部紹介します。
夏物も冬物も！衝撃コスパのアイテムがズラリ
【50％OFF】
【洗える】コンパクトヤーン フレアデザイン ノースリーブ カットソー／23区
絶妙なオーバーシルエットと緩やかなフレアデザインで体型カバーが叶うカットソー。シンプルかつエレガントなデザインで、オンオフ問わず着回しがききます。
価格は1万890円→5390円。
【60％OFF】
【セレモニーにも】＜亀恭子さんコラボ＞バルーンフレアニットスカート／#Newans
ふんわりとフェミニンな印象のバルーンシルエットのスカートは、骨盤下の切り替えデザインでメリハリのあるスッキリとした印象に。軽量でストレッチ性も効いており、動きやすさも◎。
価格は1万8920円→7568円。
【70％OFF】
シャーリングドッキングワンピース／Green Parks
カジュアルなカットソーにエレガントなベアトップドレスを合わせたようなワンピース。肉感を拾わないリラックス感のある着心地でありながら、ウエスト部分のシャーリングで女性らしいアクセントも。
価格は6920円→2096円。
【80％OFF】
カカトゥ kakatoo / うさぎクロッシェバッグ／UNBILLION
うさぎの耳のように垂れたハンドルが印象的な、クロシェ編みのバッグ。キラキラと光る糸がコーデのアクセントになり、パーティシーンにも大活躍。ペットボトルやお財布などもすっぽり入るサイズ感です。
価格は5940円→1188円。
トップス、ジャケット、ワンピース、シューズやアクセサリーまで、幅広いアイテムが衝撃コスパで買えるビッグチャンス。
完売商品も増えているので、気になる人は早めのチェックを。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）