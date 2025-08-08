日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）は８日、１２日に東京・後楽園ホールで予定されているＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級タイトルマッチを１０回戦で行うことを発表した。２度目の防衛戦に臨む王者・川浦龍生（３１）＝三迫＝に、同級１０位・白石聖（２８）＝志成＝が挑戦する。

ＪＢＣは、今回のタイトルマッチについて「当初、１２回戦の予定でしたが、プロモーター、両陣営、放送局のご理解、ご協力の下１０回戦で行うこととなりました」と発表した。

２日に東京・後楽園ホールで行われた興行に出場した神足茂利（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と浦川大将（２８）＝帝拳＝の２選手が、試合後に急性硬膜下血腫のため緊急開頭手術を受けた。両選手とも、現在は経過観察中。

２件の事故を受け、ＪＢＣの安河内剛事務局長は４日、現在１２回戦で行われているＯＰＢＦ東洋太平洋タイトルマッチについて「ラウンドを短くすれば事故がなくなるかは分からないが、変えられるものは変えたい」と１０回戦に短縮する方針を表明していた。ＯＰＢＦの本部は現在日本にあり安河内氏が事務局長を務めており、東洋太平洋タイトルマッチも今後、１０回戦で行われることとなりそうだ。