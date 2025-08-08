「ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥ」の公式サイトなどが８日に更新され、今月２３日に北海道・真駒内セキスイハイムスタジアムで開催を予定していた「ドリカム花火２０２５ ｉｎ 札幌真駒内」を中止すると発表した。

同イベントはメンバーの中村正人をスペシャルゲストＭＣに迎え、ドリカムの代表曲などとシンクロする音楽花火や、交流があるアーティストのステージなどを予定していた。

公式サイトでは「本花火大会を楽しみにお待ちいただいていたお客様をはじめ、ご出演予定のアーティストの皆様、関係各位に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

同サイトでは、７月１２日に同会場で開催された第１３回真駒内花火大会の終了間際に、花火の燃えカスの一部が、立入禁止エリアと無料進入可能エリアの境界線付近に落下したことを説明。「当該エリアは当時、警備強化中の区域内であったため、幸いにも怪我人や火災等の発生は確認されておりません。しかしながら、会場をはじめとする関係各所より、今後の開催にあたっては更なる安全対策の強化を求められることとなりました」とした。

警備態勢の見直しを行った結果「万全の安全対策を整えたうえでの開催が困難であるとの結論に至りました」と説明。「お客様の安心・安全を最優先に考え、苦渋の決断ではございますが、本年の開催を中止とさせていただく運びとなりました。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と理解を求めた。

振り替え開催は予定しておらず、チケットは払い戻しをする。