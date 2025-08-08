こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、8月11日（月）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする｢お買い物マラソン｣が開催中です。

現在、NECのWi-Fi 7対応ホームルータ、Shokzのイヤホン「OpenRun Pro 2」など、人気のアイテムがお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は執筆時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Wi-Fi 6の約1.2倍！ Wi-Fi 7対応のNEC製ホームルーターが20％ポイント還元に！

NEC Atrem Wi-Fi 7対応ホームルータ PA-7200D8BE 5764＋1376bps IPv6対応 10Gbps WANポート＋メッシュ中継機能搭載 24,800円 （20%還元：8月12日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

Wi-Fi 6の約1.2倍となる最大5,764Mbps（5GHz帯）の高速通信を実現した、NECのWi-Fi 7対応ホームルーター「Atrem PA-7200D8BE」が20％ポイント還元に！

WANインターフェースは10Gbpsポート、LANインターフェースは2.5Gbpsポートを1ポート搭載。10Gbps光回線サービスを活用し、ゲーミングPCをはじめシビアな通信品質が求められる機器はLANの2.5Gbpsポートに有線接続するなどフレキシブルな利用に対応できます。

メッシュWi-Fi親機としての使用はもちろん、メッシュ中継機としての使用も可能。これまで親機だけでは電波が届きにくかった場所や、壁などがあって電波が弱まっていた場所までWi-Fiエリアを拡大でき、家中を安定した電波でカバーすることができる優れモノです

骨伝導と空気伝導を融合したShokzの新世代イヤホン「OpenRun Pro 2」が10％ポイント還元に！

【8/4 20:00~8/11 1:59★抽選で最大100%ポイント還元！要エントリー】Shokz ショックス OpenRun Pro 2 / OpenRun Pro 2 Mini 骨伝導イヤホン Bluetooth 耳を塞がない 耳をふさがない ワイヤレスイヤホン マイク付き 防水防塵 ランニング OpenRunPro2 オープンランプロ2 27,880円 （10%還元：8月11日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

骨伝導と空気伝導を融合させた新技術「DualPitchテクノロジー」を搭載したShokz（ショックス）の最新モデル「OpenRun Pro 2」が10％ポイント還元に！

中高音を繊細に描く骨伝導スピーカーと、18×11mmの空気伝導ドライバーによる迫力ある重低音が、バランスよく響く立体的な音場を生み出す同機。耳をふさがないオープンイヤーデザインで、ジョギングや通勤中も周囲の音を自然にキャッチしてくれます。約12時間の連続再生と5分の急速充電で約2.5時間使用可能というバッテリー性能も頼もしいポイント。

本体はIP55の防水性能を備え、雨や汗にも強い設計。AIノイズキャンセリング対応のデュアルマイクは、騒がしい場所でもあなたの声をクリアに届けます。軽量かつしっかりフィットする装着感で、長時間の使用でも快適そのもの！

防災としても活用できる、「ワイドFM」に対応した東芝製のシンプルなCDラジオが10％ポイント還元！

東芝 CDラジオ TY-C15(S) シルバー 5,980円 （10%還元：8月12日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

防災用としても最適！ シンプルで使いやすい東芝のCDラジオ「TY-C15(S)」が10％ポイント還元に！

大型ボタンを本体上部に配置した直感的な設計で、初めてCDラジオを使う方にもぴったりのモデル。サイズはコンパクトながら、8cmスピーカーを搭載しており、音声が聞き取りやすいのもポイントです。CDのリピート・プログラム・ランダム再生機能を備え、語学学習にも最適。

AM・FM2バンドに対応し、AM放送をFM周波数で聞ける「ワイドFM」機能も搭載。災害時や電波が入りにくい環境でもしっかりと情報をキャッチできるので、防災用に1台いかがですか？

眼鏡ユーザーにもおすすめ！ 倍率10倍で持ち歩きしやすいニコンの双眼鏡が10％ポイント還元に！

Nikon｜ニコン 双眼鏡「スポーツスターEX」10×25D CF [10倍][スポーツスターEX10X25DCF] 11,880円 （10%還元：8月11日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

スポーツ観戦や旅行、アウトドアにぴったりなNikon（ニコン）の双眼鏡「スポーツスターEX 10×25D CF」が10％ポイント還元中。

倍率10倍、対物レンズ径25mm、実視界6.5°で、遠くの被写体をしっかりとらえつつ、明るくクリアな視界を実現しています。本体質量は約300gと軽く、2軸折りたたみ方式でバッグにもスマートに収納可能。

中央のピントリングで左右の視度を同時に調整可能で、ターンスライド方式の接眼目当ては眼鏡ユーザーにも使いやすい仕様。高性能・高耐久・高携帯性を兼ね備えた1台として、マルチなシーンで活躍してくれますよ。

お風呂にも対応、全身ケアもVIOもこれ1本でOK！ パナソニックの高性能ボディトリマーが10％ポイント還元中！

Panasonic（パナソニック） ボディトリマー ER-GK83-S ダークシルバー 10,754円 （10%還元：8月11日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

トルク約1.4倍のパワフルモーターを搭載し、ワキや胸、脚はもちろんVIOゾーンまで対応するPanasonic（パナソニック）のボディトリマー「ER-GK83-S」が10％ポイント還元中！

35mmのワイド刃を採用し、一度に多くの毛をとらえて効率よくカット可能。アタッチメントなしで約0.1mmの短さまで剃れるトリマー刃を搭載し、ナチュラルからツルツル仕上げまで好みに合わせたお手入れが可能に。刃先は肌にやさしい丸刃設計で、カット刃が直接肌に触れない構造も安心です。

Oゾーンにも届きやすい「V字ヘッド」で細かい部位にも対応。IPX7基準の防水設計で本体丸ごと水洗いできるので、使用後の後片付けも簡単です。

その他にもお買い得商品が多数！ 最大50%ポイント還元も

