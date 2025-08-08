【FIBAアジアカップ2025】日本代表 99−68 シリア代表（日本時間8月6日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）

【映像】テーブス海が「急加速ドライブ→絶品フックパス」

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）の司令塔が、相手2人を欺くフックパスを通した。ジョシュ・ホーキンソンのショットをアシストしたテーブス海のプレーが話題となっている。

アカツキジャパンは8月6日、FIBAアジアカップ2025のグループフェーズ1節でシリア代表と対戦。最後の最後にコンディション調整のためロスター外となっていた富樫勇樹、NBAサマーリーグに参戦していた馬場雄大、富永啓生と3名が加わり、54年ぶりの王座を目指す戦いをスタートさせた。

7月の強化試合でアカツキジャパンの主力PGとして活躍したテーブスが、この日もスターティング5に名を連ねた。すると64ー53とリードして迎えた第4クォーターの残り9分に大きな見せ場を迎える。

テーブスは急加速するチェンジオブペースからペイントエリアに侵入。シリアのオマル・シェイク・アリを引き連れながら、ホーキンソンと入れ替わる形でゴール下へと仕掛ける。レイアップを狙う格好で、ハニ・アドリビがブロックしようと飛び上がると、その動きを読んでいたようにフワリとしたフックパスで後方のホーキンソンにボールを届ける。完全フリーになったホーキンソンは冷静にシュートを沈めた。

テーブスの絶妙アシストには、SNSのファンたちも歓喜。「良いドライブからのパス」「うまくホーキンソンのマークもひきつれたな」「ドライブのコースが良かった」「緩やかなドライブからナイスパス」など称賛の声を上げている。

この日のテーブスはPGとしては最長の26分32秒のプレータイムを得て、6得点・3リバウンド・3アシスト・3スティール記録してアカツキジャパンの勝利に貢献。今日のイラン戦（20時10分開始予定）でも活躍が期待される。



（ABEMA／FIBAアジアカップ2025）

