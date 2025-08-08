ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熱中症の疑いで成人男性3人を救急搬送…うち2人が中等症1人… 【速報】熱中症の疑いで成人男性3人を救急搬送…うち2人が中等症1人は軽症（静岡） 【速報】熱中症の疑いで成人男性3人を救急搬送…うち2人が中等症1人は軽症（静岡） 2025年8月8日 17時9分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 静岡県内では8月8日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、成人男性計3人が救急搬送されました。このうち2人が中等症、1人は軽症だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】熱中症の疑いで高齢者5人を含む成人男女8人を救急搬送…うち1人が重症 4人が中等症 3人は軽症（静岡） 【激暑】炎天下フライパンで“目玉焼き”できるか!? 静岡市駿河区で41.4℃を記録…全国歴代2位タイ 暑さ対策で保育園に「屋外ミストファン」設置で実証実験（静岡・焼津市） 関連情報（BiZ PAGE＋） 老後, 射出成形機, 神奈川, 静岡, 介護, 鎌倉, 訪問介護, 思いやり, リハビリ, 長野