(C)2024 Conclave Distribution, LLC.
±Ç²è¡Ö¶µ¹ÄÁªµó¡×¤ÎBlu-ray¡õDVD¤¬¡¢11·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤ÏBDÈÇ¤¬6,600±ß¡¢DVDÈÇ¤¬4,400±ß¡£È¯Çä¸µ¤Ï¥¥Î¥Õ¥£¥ë¥à¥º/ÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡¢ÈÎÇä¸µ¤Ï¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡£
¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÎÁíËÜ»³¥Ð¥Á¥«¥ó¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥íー¥Þ¶µ¹Ä¤ò·è¤á¤ë¶µ¹ÄÁªµó<¥³¥ó¥¯¥éー¥Ù>¤ÎÆâËë¤òÉÁ¤¯¥ß¥¹¥Æ¥êーºîÉÊ¡£Âè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ç¤ÏºîÉÊ¾Þ´Þ¤à8ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¡¢µÓ¿§¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
ËÜÊÔ¤Ï120Ê¬¤Ç¡¢BDÈÇ²»À¼¤Ï¡¢±ÑÆüDTS-HD Master Audio 5.1ch¡¢DVDÈÇ¤Ï±ÑÆüDolby Digital 5.1ch¡£
BDÈÇ¤ÏÅ·ÃÏ¶õ¤¥¹¥êー¥Ö»ÅÍÍ¤Ç¡¢±ÇÁüÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥á¥¤¥¥ó¥°¡ÖÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿Èâ¡§¡Ø¶µ¹ÄÁªµó¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¡×¤äÍ½¹ðÊÔ¡¢SPOT½¸(ÆÃÊó¡¢Í½¹ðÊÔ¡¢TVSPOT¡¢USÈÇÍ½¹ð1¡¢USÈÇÍ½¹ð2)¤ò¡¢²»À¼ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¥º¥³¥á¥ó¥¿¥êー¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£ÉõÆþÆÃÅµ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È(6¼ï)ÉÕ¤¡£
DVDÈÇ¤ÏÆÃÊó(30ÉÃ)¡ÜÍ½¹ðÊÔ(90ÉÃ)¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢º£ºî¤Î¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤Ï±Ç²èÀ½ºî¼Ô¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¥ì¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë±è¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÍ×ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï±Ñ¸ì¤Î¤ß¤òÆüËÜ¸ì¤Ë¿á¤ÂØ¤¨¡¢±Ñ¸ì°Ê³°(¥é¥Æ¥ó¸ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì)¤Ï¤½¤Î¸À¸ì¤Î¤Þ¤Þ³Æ¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¤¬±éµ»¤·¤Æ»úËë¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¡£ ¥Æ¥Ç¥¹¥³¿õµ¡¶ª¡¢µÚ¤Ó±Ñ¸ì°Ê³°¤Î¤ßÏÃ¤¹¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²»À¼¤Î¤Þ¤Þ¤È¤·¡¢»úËë¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¡£ ¥é¥Æ¥ó¸ì¤Îµ§¤ê¡¢ÀÀ¤¤¤Ê¤É´ÑµÒ¤Î½¸Ãæ¤¬É¬Í×¤Ê°ìÉô¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï»úËë¤òÉ½¼¨¤·¤Ê¤¤¡£