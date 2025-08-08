欧州株　総じて堅調も独ＤＡＸは売りに押される、保険株が下げ主導
東京時間16:54現在
英ＦＴＳＥ100　 9109.20（+8.43　+0.09%）
独ＤＡＸ　　24121.36（-71.14　-0.29%）
仏ＣＡＣ40　 7723.50（+14.18　+0.19%）
スイスＳＭＩ　 11875.78（+26.20　+0.22%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:54現在
ダウ平均先物SEP 25月限　44155.00（+75.00　+0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6379.50（+13.00　+0.20%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23541.75（+45.50　+0.19%）