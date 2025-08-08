欧州株 総じて堅調も独ＤＡＸは売りに押される、保険株が下げ主導
東京時間16:54現在
英ＦＴＳＥ100 9109.20（+8.43 +0.09%）
独ＤＡＸ 24121.36（-71.14 -0.29%）
仏ＣＡＣ40 7723.50（+14.18 +0.19%）
スイスＳＭＩ 11875.78（+26.20 +0.22%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:54現在
ダウ平均先物SEP 25月限 44155.00（+75.00 +0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6379.50（+13.00 +0.20%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23541.75（+45.50 +0.19%）
東京時間16:54現在
