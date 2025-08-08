FIBAアジアカップ2025を戦うバスケットボール日本代表選手たちの裏側が公開されました。

6日のシリア戦を控えた選手たちは試合前のロッカールームで何やらにぎやかな様子。中でもムードメーカーの川真田紘也選手がカメラの前で決め顔を見せ、周囲の笑いを誘います。選手たちも「いい顔してる！」「顔すごいな」と和気あいあいと笑いが巻き起こります。

すると今度はカメラに近づいてきた富樫勇樹選手を指さし、チームメートが変顔をおねだり。「いい顔いい顔！」「なめ回すように！」という言葉に乗せられると、体をクネクネさせながら変顔を披露し、笑いの渦に包まれました。

選手たちの和気あいあいとした様子に「やっぱりマイキーはムードメーカーだね」「富樫さんかわいい」「楽しそうで何より！」といった愉快なコメントが寄せられています。

その後の試合では後半第3Qで逆転すると、一気に突き放し31点差で勝利。グループB初戦を白星スタートで飾りました。日本の第2戦は8日午後8時10分からイランと対戦します。