Snow Man、学ランに身を包みアドリブだらけの“学園ドラマ” スペシャルゲストもサプライズ登場
9人組グループ・Snow Manが出演する15日放送のTBS系『それSnow Manにやらせて下さい』（後7：00）2時間スペシャルは、新企画「それアドリブでやらせて下さい」を届ける。
【写真】阿部亮平、人気子役・佐藤大空＆ローランドと立入禁止エリアに潜入
番組で用意したオリジナルのドラマ台本に沿ってSnow Manが演技をするのだが、その台本は途中がスカスカ。その部分はアドリブブロックとなっており、お題に合わせたトークで乗り切らなくてはならない。しかも、アドリブトークは番組側が撮れ高OKの判断を出すまで終わることはできない…。
ロケ当日、個性的な学ランに身を包んで学校に現れたSnow Man。手渡された台本は果たしてどんな内容のドラマになっているのか（!?）メンバー全員で協力して、アドリブブロックの突破を目指す。メンバーにもサプライズで次々と登場する豪華スペシャルゲストにも注目だ。
【写真】阿部亮平、人気子役・佐藤大空＆ローランドと立入禁止エリアに潜入
番組で用意したオリジナルのドラマ台本に沿ってSnow Manが演技をするのだが、その台本は途中がスカスカ。その部分はアドリブブロックとなっており、お題に合わせたトークで乗り切らなくてはならない。しかも、アドリブトークは番組側が撮れ高OKの判断を出すまで終わることはできない…。
ロケ当日、個性的な学ランに身を包んで学校に現れたSnow Man。手渡された台本は果たしてどんな内容のドラマになっているのか（!?）メンバー全員で協力して、アドリブブロックの突破を目指す。メンバーにもサプライズで次々と登場する豪華スペシャルゲストにも注目だ。