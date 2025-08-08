·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¼çÂê²Î¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¸ø³«¡¡Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼2¼¡Àè¹Ô¤â·èÄê
¡¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¼çÂê²Î¡ÖIRIS OUT¡×¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Çò¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤ÎÊÆÄÅ¤ò¡¢¼Ì¿¿²È¡¦Yohji Uchida»á¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾²¤ËÅÝ¤ì¹þ¤àÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ä¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØÊÆÄÅ¸¼»Õ 2026 TOUR / GHOST¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È2¼¡Àè¹Ô¤¬·èÄê¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ï2026Ç¯11·î6Æü¤«¤é12·î17Æü¤Þ¤Ç¡¢Ä¹Ìî¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÂçºå¡¢°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¡¢µÜ¾ë¡¢¿ÀÆàÀî¤ò½ä¤ëÁ´14¸ø±é¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£2¼¡Àè¹Ô¤Ï¡¢9·î24ÆüÈ¯Çä¤Î16th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖIRIS OUT / ¡ÊÌ¤Äê¡Ë¡×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¥·¥ó¥°¥ë¤Ï½é²ó¸ÂÄê¤Î¡ÖIRIS OUTÈ×¡×¡Ö¡ÊÌ¤Äê¡ËÈ×¡×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Î3·ÁÂÖ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢Á´Å¹ÊÞ¶¦ÄÌÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥Û¥í¥°¥é¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê2Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£Å¹ÃåÆü¤Ï9·î22Æü¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô3000ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ëÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡ÖKICK BACK¡×¤âÊÆÄÅ¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£º£²ó±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ç¥ó¥¸¤ÈÆæ¤Î¾¯½÷¡¦¥ì¥¼¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¤Ç¡¢9·î19Æü¤ËÆüËÜ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë50¥ö¹ñ°Ê¾å¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
