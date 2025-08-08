Elgatoは、初音ミクとのコラボレーションモデル4種を発表した。今回のモデルは、初音ミク『マジカルミライ2025』OSAKA会場にて発売されるほか、TOKYO会場での販売に加え、事後通販も予定されている。

【画像】Elgatoの人気製品が初音ミクとコラボ 4種類のモデルが登場

今回販売されるのは、『Stream Deck MK.2』『Wave DX』『Wave XLR』『Mic Arm LP』の4種類。いずれも初音ミクカラーを採用した限定デザインとなっており、『Stream Deck MK.2』にはアイコンパックとスクリーンセーバーも付属する。

■『Stream Deck MK.2 - 初音ミク エディション』

クリエイティブな作業環境を支える「Stream Deck」に初音ミクとのコラボレーションモデルが登場。Elgatoの象徴的な15キーコントローラーはアプリやツール、配信環境全体をワンタッチで自在にコントロールできる。

初音ミクをイメージしたブルーグリーンのフェイスプレートと、ピクセルアートで描かれたアイコンパックとの組み合わせにより、初音ミクの世界観を表現している。アニメーションアイコンも搭載するアイコンパック、およびスクリーンセーバーは発売と同日に「Elgato Marketplace」にて公開予定だ。

■『Wave DX - 初音ミク エディション』

温かみと明瞭さを追求してチューニングされたダイナミックXLRマイク『Wave DX』に、初音ミクとのコラボレーションモデルが登場。初音ミクをイメージしたブルーグリーンとピンクのアクセントを加え、彼女を象徴する「01」のアイコンをデザインに採用している。

50Hz～15kHzの周波数特性とカーディオイド（単一指向性）パターンにより、周囲のノイズを抑えながら放送品質のボーカル収音を実現する、頼もしいマイクだ。

■『Wave XLR - 初音ミク エディション』

高い評価を得るElgatoのオーディオインターフェースが、初音ミクを象徴するブルーグリーンのフェイスプレートと「01」の大胆なタイポグラフィで彩られたコラボレーションモデルになって登場。

XLRマイクとデジタルワークフローをつなぐこのデバイスには、音割れを防ぐ「Clipguard」機能や「タッチミュート」機能が搭載され、ミキシングソフト『Wave Link』との連携も可能だ。

■『Mic Arm LP - 初音ミク エディション』

作業を妨げないロータイプ設計のマイクアーム『Mic Arm LP』の初音ミクとのコラボレーションモデルが登場。初音ミクをイメージしたブルーグリーンで仕上げられた美しいデザインの一品だ。

360度水平回転による自在な可動域、クッション付きのデスククランプ、ケーブルをすっきりまとめられる内蔵式ケーブルホルダーなど、快適な作業環境をサポートする機能を備えている。1/4、3/8、5/8インチのマイクマウントに対応し、最大2kgまでのマイクを取り付け可能。

■「Stream Deck」用アイコンパック（アニメーション対応）

アニメーションアイコンを含む、ドットアートスタイルのアイコンパック。「初音ミク」に加え、「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」のアイコンも収録される。

■スクリーンセーバー（アニメーション対応版あり）

『Stream Deck MK.2』のコラボモデルに付属するフェイスプレートと一体となるデザインのスクリーンセーバー。アニメーション版ではドットアートの初音ミクが「Stream Deck」の画面上を歩く演出を楽しむことができる。

（文＝リアルサウンド編集部）