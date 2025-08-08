chilldspotが、新曲「Unbound」を8月8日に配信リリース。あわせて新たなアーティスト写真も公開された。

新曲「Unbound」は、中国最大級の音楽フェス『SUPER STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL 2025 BEIJING』に出演した際に、中国大手レーベル MODERN SKYの協力のもと、初めて中国でレコーディングを行った楽曲。

また、ベースの小粼がラップに初挑戦した1曲となっており、このレコーディングの密着映像は、スペシャオンデマンドで配信中の『chilldspot「SUPER STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL 2025 BEIJING」LIVE & DOCUMENTARY』でも見ることができる。なお、本楽曲のMVは鋭意制作中とのことだ。

新しいアーティスト写真は垂水佳菜が撮影を担当。なおchilldspotは、全国7カ所8公演を巡るワンマンツアー『chilldspot 5th one man live tour "mid way"』の開催を予定している。チケットは現在、イープラス先行受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）