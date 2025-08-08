パ・システムに太平洋セメが１株６８５０円でＴＯＢ実施へ◇ パ・システムに太平洋セメが１株６８５０円でＴＯＢ実施へ◇

パシフィックシステム<3847.T>は８日の取引終了後、同社に対して太平洋セメント<5233.T>が完全子会社化を目的とするＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。ＴＯＢ価格は１株６８５０円とする。



買付予定数の下限は１万４４００株で、上限は設定しない。買付期間は８月１２日から９月２４日を予定している。パ・システムの８日終値は５２５０円だった。パ・システムはＴＯＢが成立した場合、所定の手続きを経て上場廃止になる予定。太平洋セメはパ・システムの完全子会社化を通じ、両社の連携を更に深化させ、経営資源を集中させる。パ・システムはＴＯＢに対し賛同の意見表明を行い、株主に応募を推奨した。東京証券取引所はパ・システム株を８日付で監理銘柄（確認中）に指定している。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS