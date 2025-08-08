¡ÖÇ¯Íø24¡ó¡×¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»ö¶È¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÌµÅÐÏ¿¤Ç´«Í¶¤·¤¿µ¿¤¤ ¶âÍ»´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¼Â¼ÁÅª·Ð±Ä¼Ô¤é9¿Í¤òÂáÊá¡¡171²¯±ß°Ê¾å¤òÉÔÀµ¤Ë½¸¤á¤¿¤« ·Ù»ëÄ£
¡ÖÇ¯Íø¤ÏºÇÂç24¡ó¡×¡£¤³¤¦¤¦¤¿¤¤¡¢¹ñ¤ËÌµÅÐÏ¿¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒºÄ¤Î¹ØÆþ¤ò´«¤á¡¢½Ð»ñ¶â¤òÉÔÀµ¤Ë½¸¤á¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃË½÷9¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤ÎÁÜºº°÷¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¼Ö¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ëÃË¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤¢¤ë¶âÍ»´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¼Â¼ÁÅª·Ð±Ä¼Ô¡¦¿Ü¸«°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤Ç¤¹¡£
¿Ü¸«ÍÆµ¿¼Ô¤éÃË½÷9¿Í¤Ï¡¢´ôÉì¸©¤Ë½»¤à30Âå¤ÎÃËÀ¤éÃË½÷9¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢ÌµÅÐÏ¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ1²¯3100Ëü±ßÊ¬¤Î³°¹ñ¼ÒºÄ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¡¢ÂåÍýÅ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ´«Í¶¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¦¤¿¤¤Ê¸¶ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤Ç¤¹¡£
¿Ü¸«ÍÆµ¿¼Ô¤é
¡ÖµÞÂ®¤Ë·ÐºÑÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ï¡¢Åê»ñÀè¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£½Ð»ñ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¯Íø6¡ó¤«¤é24¡ó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
1¸ý10Ëü±ß¤«¤é1000Ëü±ß¤Ç¼ÒºÄ¤Î¹ØÆþ¤òÊç¤ê¡¢¤ª¤è¤½2Ç¯´Ö¤Ç2400¿Í¤Û¤É¤«¤é171²¯±ß°Ê¾å¤òÉÔÀµ¤Ë½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë½Ð»ñ¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð»ñ¤·¤¿ÃËÀ
¡Ö¡Ø¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬Ç¯Íø20¡ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È²ø¤·¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½½²¿Ç¯Íè½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸±²°¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤³¤È¤Ç¡×
ÃËÀ¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é1000Ëü±ß°Ê¾å¤ò½Ð»ñ¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ô²ó¤ÎÇÛÅö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2023Ç¯5·î¤òºÇ¸å¤ËÇÛÅö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½Ð»ñ¤·¤¿ÃËÀ
¡Ö²¿¤È¤«Áá¤¯ÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÀµÄ¾¡¢Ê¢¤ÏÎ©¤Á¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê¤ÏÂ¿Ê¬¡¢½é¤á¤«¤éñÙ¤¹µ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡×
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Î»ö¶È¤Ë¤Ï¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢º¾µ½¤Ç¤ÎÎ©·ï¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
