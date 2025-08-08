Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¡¡È¤ª¾îÍÍ¡É¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤ÎÎ¾¿Æ¤ÏËÌÂçÏ©¶ÕÌé¡õÁðÅ«¸÷»Ò¡ª¡©¥¦¥ï¥µ¤Î¼Â²ÈË¬Ìä¤ÇÂçÇ¼ÆÀ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥¢¥·¥º¡×Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê54¡Ë¤¬7Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥´¥Á¥ã¡¦¤Þ¤¼¤ÃÅ·¹ñ¡ª¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î¼Â²È¤òË¬¤ì¤¿·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â²È¤Ç¿Í¤È¤Ê¤ê¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âçµ×ÊÝ¤¬¡Ö¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤Á¤ã¤ó¤Î¼Â²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡ÁÀ¨¤½¤¦¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¡£Âçµ×ÊÝ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤â¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢·ú¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ÏÀ¨¤¤¤Î¤è¡£°ìÅùÃÏ¤È¸À¤ï¤ì¤ëÅìµþ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¡¢ÅÚÃÏ¹â¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢²È¤ÏÀÎ¤«¤é¤¢¤ë°ì¸®²È¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤¿¤À¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤µ¡×¤È¡¢¤¤¤È¤¦¤ÎÉã¿Æ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¤é¤»¤ó³¬ÃÊ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Éã¿Æ¤Ï¡Ö¤ä¤¢¤ä¤¢¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¥ä¥Ù¤¨¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¹¾¸Í¤Ã»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÊ¤Î¤¤¤¤¡£¡È¤è¤¯Íè¤¿¤ÍÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¡É¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡£¡È¸¤¤òÏ¢¤ì¤ÆÍè¤¿¤Î¤«¤Í¡£¸¤¤ÏÄí¤ËÊü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡É¤Ã¤ÆÀ¨¤¤½Å¸ü´¶¡×¤È¸ýÄ´¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤´ÈÓ¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ªÊìÍÍ¤¬ºî¤Ã¤¿Çò¿Èµû¤Îº«ÉÛÄù¤á¤È¤«¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤È¤«¡×¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉð°æÁÔ¤ÏÎ¾¿Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¡Ö²¶¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤µ¤ó¤È¤«ÁðÅ«¡Ê¸÷»Ò¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¡×¤È¹ðÇò¡£Âçµ×ÊÝ¤Ï¤³¤ì¤ËÆ±°Õ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Á¥ã¥¥Á¥ã¥·Ï¤Ê¡¢¤ª¼ò°û¤ó¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¼ò¤âÆþ¤ê¡¢¤¤¤È¤¦¤¬ÀÊ¤ò³°¤·¤¿ºÝ¡¢Éã¿Æ¤«¤é¡ÖÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤ó¤À¤¬¡¢¤¢¤µ¤³¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¼ÁÌä¤¬¡£¡ÖÅÏÊÕÄ¾Èþ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÂÀ¤ê½Ð¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡È¤¤¤ä¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÌµ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡É¤Ã¤Æ²ñÏÃ¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¡¢Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ã¤Æ¡£¼Â²È¤ò¸«¤Æ¿Í¤È¤Ê¤ê¤¬Ê¬¤«¤ë¤Ã¤Æ¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£¡ÖÉÊ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤è¤Í¡£¸ÀÍÕ¤Ï¹Ó¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤ò»È¤¦¤¸¤ã¤ó¡¢¡È¥¦¥½¤Ä¤±¡ª¡É¤È¤«¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê18Ç¯´ÖÇÝ¤ï¤ì¤¿ÉÊ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£