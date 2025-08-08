赤楚衛二「僕、何か悪いことしましたっけ？って思っちゃいました」共演者の迫力語る【近畿地方のある場所について】
【モデルプレス＝2025/08/08】俳優の赤楚衛二が8日、都内で開催された映画『近畿地方のある場所について』初日舞台挨拶に、共演の菅野美穂とともに出席。撮影秘話を明かした。
【写真】赤楚衛二＆菅野美穂出演ホラー撮影中の恐怖体験
背筋によるホラー小説「近畿地方のある場所について」（KADOKAWA）を実写化した本作にちなんで、同イベントでは「観客が怖がっているのではないか」という声が。すると、菅野は突然コール＆レスポンスを始めて、観客の盛り上がりを確認。「大丈夫だ！」と笑顔を見せた。
劇中における千紘（菅野）の変化について、赤楚は「本当に頼りになるなって思っていたのに、祠あたりで、あのどぎつい目で見られたときに、『僕、何か悪いことしましたっけ？』って思っちゃいましたもんね（笑）」と告白した。
また、演じていて1番怖かったシーンについて菅野は、トンネルでの撮影を挙げ「あそこは本物の心霊スポットだったんです。撮影していたトンネルが」「有名な場所だったみたいで、撮影しているときに、中学生の男の子が4人ぐらいで肝試しに来たりしていたんです」と説明し、「私と赤楚さんは見えなかったんですけど、『緑の人がずっといる』って言っている子がいて。そういうのもありました」と驚きのエピソードを明かした。
続けて、赤楚は「『本番中にちょいちょい女の人の声が聞こえてくるんだよね』っていうのをカメラマンさんのTさんが言っていて。車の中のシーンなんですけど、『女性の声が本番中に聞こえるってどういうこと？』って思いました」とこのシーンを撮影したカメラマンの体験談を語った。さらに、風もないのに機材が揺れ動く様子を収めた動画がX（旧Twitter）にアップされているそうで、菅野は「その映像、本当に怖いです」と伝えた。
本作のメガホンをとったのは、フェイクドキュメンタリーの先駆者にしてホラー映画の名匠、『ノロイ』『貞子VS伽椰子』『サユリ』の鬼才・白石晃士氏。失踪事件の調査をすすめるにつれて“ある場所”へと導かれていくオカルトライター・千紘（菅野）と雑誌編集者・小沢（赤楚）が行動をともにしていくうちに“ある場所”の謎に魅せられていく物語だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】赤楚衛二＆菅野美穂出演ホラー撮影中の恐怖体験
◆赤楚衛二、菅野美穂の迫力に驚き
背筋によるホラー小説「近畿地方のある場所について」（KADOKAWA）を実写化した本作にちなんで、同イベントでは「観客が怖がっているのではないか」という声が。すると、菅野は突然コール＆レスポンスを始めて、観客の盛り上がりを確認。「大丈夫だ！」と笑顔を見せた。
また、演じていて1番怖かったシーンについて菅野は、トンネルでの撮影を挙げ「あそこは本物の心霊スポットだったんです。撮影していたトンネルが」「有名な場所だったみたいで、撮影しているときに、中学生の男の子が4人ぐらいで肝試しに来たりしていたんです」と説明し、「私と赤楚さんは見えなかったんですけど、『緑の人がずっといる』って言っている子がいて。そういうのもありました」と驚きのエピソードを明かした。
続けて、赤楚は「『本番中にちょいちょい女の人の声が聞こえてくるんだよね』っていうのをカメラマンさんのTさんが言っていて。車の中のシーンなんですけど、『女性の声が本番中に聞こえるってどういうこと？』って思いました」とこのシーンを撮影したカメラマンの体験談を語った。さらに、風もないのに機材が揺れ動く様子を収めた動画がX（旧Twitter）にアップされているそうで、菅野は「その映像、本当に怖いです」と伝えた。
◆菅野美穂＆赤楚衛二、新感覚“場所ミステリー”でW主演
本作のメガホンをとったのは、フェイクドキュメンタリーの先駆者にしてホラー映画の名匠、『ノロイ』『貞子VS伽椰子』『サユリ』の鬼才・白石晃士氏。失踪事件の調査をすすめるにつれて“ある場所”へと導かれていくオカルトライター・千紘（菅野）と雑誌編集者・小沢（赤楚）が行動をともにしていくうちに“ある場所”の謎に魅せられていく物語だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】