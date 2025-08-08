¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«²M8Ä¶µðÂçÃÏ¿Ì¤ËÈ¼¤¦ÄÅÇÈ¡¡¹ñÆâºÇÂç¤Ï´ä¼ê¸©µ×»ü¹Á¤Î1.4m¡¡0.1m°Ê¾å¤òËÌ³¤Æ»¡Á²Æì¤Î¹ñÆâ95ÃÏÅÀ¤Ç´ÑÂ¬
Àè·î30Æü¤Ë¥í¥·¥¢¡¦¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÅìÊý²¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É8.8¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¤ËÈ¼¤¦ÄÅÇÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ95ÃÏÅÀ¤Ç0.1¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÄÅÇÈ¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬µ¤¾ÝÄ£¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÆâ¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿ÄÅÇÈ¤Î¤¦¤ÁºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï´ä¼ê¸©µ×»ü¹Á¤Î¹â¤µ1.4¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î1.3¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏµÜ¾ë¸©¤ÎÀçÂæ¹Á¤Î0.9¥á¡¼¥È¥ë¡¢3ÈÖÌÜ¤ÏËÌ³¤Æ»¤Îº¬¼¼»Ô²Öºé¡¢°ñ¾ë¸©¤Î¿ÀÀ´»Ô¤Î¼¯Åç¹Á¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤ÎÈ¬¾æÅç¡¦È¬½Åº¬¤Î0.8¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤·¤¿¡£