3Ï¢µÙ¤òÁ°¤Ë¡¢¤¤ç¤¦¤«¤é¤ªËßµÙ¤ß¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤±¤µÅìµþ±Ø¤Ç¤Ï¡¢¸Î¶¿¤ä¹Ô³ÚÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤ÏÅìµþ±Ø¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ëÎó¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¸á¸å¤â¶õÀÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¹¸áÁ°Ãæ¤Ï²¼¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢¤Û¤ÜËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆàÎÉ¸©¤Ø¤Îµ¢¾ÊµÒ
¡Ö¥×¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È¡£¡ÊÆàÎÉ¸ø±à¤Î¡Ë¤ªº×¤ê¤Ç¼¯¤Ë¤â²ñ¤¦¡×
´ôÉì¸©¤Ø¤Îµ¢¾ÊµÒ
¡Ö2Ç¯¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¤Ëµ¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤æ¤¿¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¾¯¤·ÎÃ¤·¤²¤Ê²Æ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤³¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¶õ¤ÎÊØ¤Ç¤¹¡£¹Ò¶õ³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñÆâÀþ¡¢¹ñºÝÀþ¤È¤â¤Ë¤¢¤¹¤«¤é¤¬º®»¨¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤±¤µ¼¯»ùÅç¸©¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤äÁ´Æü¶õ¤Ç¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÊØ¤òÃæ¿´¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ81ÊØ¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÂÂÚ¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¹âÂ®Æ»Ï©³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å4»þ¸½ºß¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¡¦²¼¤ê¡¢ÂçÏÂ¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç20¥¥í¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¡¢¤³¤Î¤¢¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë½ÂÂÚ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âºÇÂç¤Ç¡¢¢§ÅìÌ¾¹âÂ®¡¦²¼¤ê¡¢¿ÁÌîÃæ°æ¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤Ë30¥¥í¡¢¢§´Ø±ÛÆ»¡¦²¼¤ê¡¢¹âºä¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤Ë20¥¥í¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£