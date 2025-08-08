軽量で多機能な【サロモン】のリュックでアクティブな毎日を手に入れるチャンス！Amazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
毎日の移動を快適にする【サロモン】のバックパックが通勤もハイキングもサポート！Amazonで販売中！
シンプルながら超軽量で快適な TRAILBLAZER 20。デイハイクや短時間のツーリングはもちろん、タウンユースとしても活躍する。質の良いファブリックとトリムを使ったすっきりとしたシルエットで、フィット感も抜群。幅広い場面で活躍する優れたバックパック。20 リットルのメインコンパートメントと、便利なストレッチサイドポケット。必要なアイテムを出し入れしやすい構造で、デイハイクや通勤に最適。
スタイリッシュなシルエットに高品質素材を採用し、日常使いからアウトドアまで幅広く活躍する万能リュックサックです。
パッド入りのバックシステムとショルダーストラップが快適なフィット感を実現し、長時間の使用でも疲れにくい設計です。
メインコンパートメントに加え、ストレッチサイドポケットやPCスリーブも備え、通勤・通学にも適した機能性を備えています。
軽量でコンパクトながら20Lの容量があり、折りたたんで持ち運べるので旅行先でのサブバッグとしても活用できます。
