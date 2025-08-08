日本を代表する作曲家、細川俊夫（６９）の新作オペラ「ナターシャ」が、８月１１〜１７日に東京・初台の新国立劇場で世界初演される。

環境破壊や戦争、資本主義の暴走など様々なテーマが盛り込まれた物語に、音楽でどんなメッセージを託すのか。（松本良一）

「ナターシャ」の台本を手がけたのはドイツ在住の作家、多和田葉子。日本を離れて放浪するアラトは、バルト海の海岸でウクライナから避難してきたナターシャに出会う。そこに悪魔メフィストの孫と称する謎の人物が加わり、３人は七つの「地獄」を巡る旅に出る。日本語とドイツ語、ウクライナ語など多言語が飛び交い、混沌（こんとん）とした世界が広がる。

七つの地獄は環境破壊による洪水や干ばつ、拝金主義にとりつかれた人間の欲望など、地球上の危機を暗示する。「それぞれ性格が異なる『地獄』に共通のテーマを与えるため、冒頭の海岸の場面で大太鼓が打ち鳴らす波の波動を、全曲を通して反復・変容させ、地球の鼓動のようなイメージを表現した」と話す。

エレキギターを使ったポップなサウンドや、ハ短調という明確な調性を用いた悲嘆のメロディーなど、初めての試みにも挑戦した。「日本語の歌唱をはじめ、ソリストや合唱には高度な技術を要求していますが、『歌』には聴く者の感情を揺さぶる要素も必要です」

オペラには社会に対する批判だけでなく、ロマンチックなあこがれや救済への希望も盛り込まれている。始原の象徴である海から始まった旅は、最後に炎に包まれて浄化され、２人の思いは愛に昇華する。

作曲に当たっては自らの個人的な思いも反映されている。長年ドイツを中心に活動し、日本と距離を置いていた自身をアラトに重ね、「ナターシャは母のような存在」と言う。今年７０歳を迎える節目の年に書き上げたオペラは「自分の創作人生にとって一つの区切りになるでしょう」。

苦難を乗り越える２人を追って、作曲家もまた新たな境地に向かっているのかもしれない。

出演＝イルゼ・エーレンス、山下裕賀（ひろか）、クリスティアン・ミードルほか。指揮＝大野和士、演出＝クリスティアン・レート。（電）０３・５３５２・９９９９。