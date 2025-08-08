フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。

募集した質問に答える形で、恋愛観や名前の由来などを綴りました。

【写真を見る】【中川安奈】インスタの質問返しで恋愛観告白「社内恋愛、全然アリ」「好きになったら迷わずアタック」初の野球生観戦も報告





中川さんは、お出かけルックの全身ショットとともに「質問はありますか？」とストーリーズで募集。寄せられた「夏休みの宿題はすぐに終わらせていたほうですか？」という質問には、幼い日の自身の写真とともに『この時は4歳だからまだ宿題とかなかったけど笑 コツコツ取り組めたことはほとんどなくて、友達とかとヒーヒー言いながら前日？もしくは締切の朝？までに仕上げてましたっ』と、ギリギリまで何もしないタイプだったことを明かすと、『何事もおしりに火がつくまで始められないタイプです 直したい...笑』と、自戒していました。









「同じ職場で好きな人がいたら、行動しますか？？」という質問には、『好きになったら迷わずアタックします！笑』と恋愛観を告白。『社内恋愛、全然アリだと思ってる派です』と、赤裸々に綴りました。









どんどん質問返しを進める中川さんは、「先月産まれた娘の名前が同じあんなちゃんです 中川さんの名前の由来を聞きたいです」という質問には、『わぁ〜本当におめでとうございます たしか祖父が名付けてくれたとか、グローバルな名前がよかったとか... 最後は「さくらこ」ちゃんと迷ったとか！ 前に聞いたことあったのですが はっきり思い出せないので再度確認してみます！笑笑』と、他の名前候補を明かしつつ回答。『でも私自身、自分の名前とっても好きなので 両親にはすごく感謝しています』と、感謝を記しました。









今後の活動についても言及。「どこ目指してますか？」という質問には『ネットで「爪痕残そうと必死」みたいに書かれることもあって、そりゃそう見えても仕方ないよなぁ〜って 自分でも思ってます笑』と、悩みを語りつつ『でも人生一度きりなので！ いろいろ挑戦しながら前向きに頑張ってみたいなって 引き続きよろしくお願いします』と、意気込んでいました。









また、別の投稿では「#サントリードリームマッチ2025」とハッシュタグをつけて『妹とエンジョイしてきました』と、姉妹で野球観戦したことを報告。『これまでは画面を通して観ていたので、初めて生で観戦できて最高でした！』と、興奮を伝えると、『そしてお世話になっている方々ともたくさん遭遇することができて 幸せな時間だったな〜』と、喜びを綴りました。



【担当：芸能情報ステーション】