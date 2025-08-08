Snow Manがドラマ内のアドリブブロックで撮れ高を作る！『それスノ』新企画に豪華SPゲスト続々登場
■ 演技力とバラエティ力が試される総合格闘技のような新企画「それアドリブでやらせて下さい」
TBSにて毎週金曜夜に放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。8月15日19時からの2時間スペシャルでは、新企画「それアドリブでやらせて下さい」がオンエアされる。
新企画となる「それアドリブでやらせて下さい」では、番組で用意したオリジナルのドラマ台本に沿ってSnow Manが演技をするのだが、その台本はなんと途中がスカスカ。その部分はアドリブブロックとなっており、お題に合わせたトークで乗り切らなくてはならない。しかも、アドリブトークは番組側が撮れ高OKの判断を出すまで終わることはできない…。
ロケ当日、個性的な学ランに身を包んで学校に現れたSnow Man。手渡された台本は、果たしてどんな内容のドラマになっているのか？ メンバー全員で協力して、アドリブブロックの突破を目指す。メンバーにもサプライズで次々と登場する豪華スペシャルゲストにも注目だ。
