TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¥Ó¥ë¤Ç¡¢50Âå¤ÎÃËÀ­ºî¶È°÷2¿Í¤¬¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Îµ¡³£¤Î²¼Éß¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Ó¥ë¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Îµ¡³£¤¬Íî²¼¤·¡¢2¿Í¤¬²¼Éß¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

2¿Í¤Ï¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î´¬¤­¾å¤²µ¡¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃËÀ­ºî¶È°÷¤Ç¡¢¥Ó¥ë¤Î9³¬¤Ç²¼Éß¤­¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸½¾ì¤ÏÊ¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´¤ÎÅ·¿ÀÆî±Ø¤«¤éÆîÀ¾¤Ë100¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤Þ¤êÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£