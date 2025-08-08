¡ÚÂ®Êó¡Û¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼µ¡³£¤Î²¼Éß¤¤Ë¡¡50ÂåÃËÀºî¶È°÷2¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¡Ê¡²¬»Ô
¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¥Ó¥ë¤Ç¡¢50Âå¤ÎÃËÀºî¶È°÷2¿Í¤¬¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Îµ¡³£¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Ó¥ë¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Îµ¡³£¤¬Íî²¼¤·¡¢2¿Í¤¬²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î´¬¤¾å¤²µ¡¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃËÀºî¶È°÷¤Ç¡¢¥Ó¥ë¤Î9³¬¤Ç²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÊ¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´¤ÎÅ·¿ÀÆî±Ø¤«¤éÆîÀ¾¤Ë100¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤Þ¤êÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£