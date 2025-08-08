米津玄師、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」新アーティスト写真公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』のチケット2次先行が決定！

米津玄師が、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」（読み：アイリスアウト）のアーティスト写真を公開した。

白シャツに黒ネクタイを着用した米津を、カメラマンのYohji Uchidaが撮影した新アーティスト写真となっている。

また、『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』のチケット2次先行が決定。本ツアーは、2026年11月6日から12月17日の期間、長野を皮切りに、大阪、愛知、福岡、宮城、神奈川にて開催される全国6都市14公演のアリーナツアー。チケット2次先行申し込みは、9月22日12時～9月28日23時59分までの受付となり、16thシングル「IRIS OUT / （未定） 」（9月24日発売）に封入されるシリアルナンバーで申し込みができる。

16thシングル「IRIS OUT / （未定）」は、初回限定となるIRIS OUT盤、（未定）盤、通常盤の全3形態での展開となり、現在予約受付中。全店舗共通特典として、ホログラムステッカー（2枚セット）が用意される。なお、店着日は、変則的に9月22日となり、この日より販売が開始される。

『チェンソーマン』の原作は、シリーズ累計発行部数3,000万部を突破し、現在『少年ジャンプ+』（集英社）で連載中。著者は、『ファイアパンチ』『ルックバック』『さよなら絵梨』など話題作を次々と生み出す鬼才の漫画家・藤本タツキ。2022年には、アニメーション制作スタジオ・MAPPA（『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』など）によるTVアニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得。現在まで200ヵ国以上の国と地域で配信されている。米津が書き下ろしたオープニングテーマ「KICK BACK」はMV2億回再生、アニメのOP映像1.4億回再生、ストリーミング累計再生数5億回、アメリカレコード協会（RIAA）によりゴールド認定を受け、“日本語詞”としては史上初となる快挙を達成する大ヒット曲となった。

そして今回、ファンからの人気も厚く、TVアニメの最終回から繋がる物語【エピソード“レゼ篇”】が映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPAアニメーションならではの疾走感溢れるバトルアクションとともに描かれる。映画は9月19日公開。日本を皮切りに、50ヵ国以上の国と地域で公開されることが決定している。

メイン写真：PHOTO BY Yohji Uchida

リリース情報

2025.09.24 ON SALE

SINGLE「IRIS OUT /（未定）」

※店着日は9月22日



劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト

https://chainsawman.dog/movie_reze/

米津玄師 OFFICIAL SITE

http://reissuerecords.net/