明石家さんま、「なんの手応えもない返事が…」タカアンドトシがトラウマになった初共演を回顧
お笑いコンビ・タカアンドトシが、9日放送のMBS『痛快！明石家電視台』（後3：00〜4：00 ※関西ローカル）に出演。明石家さんまが2人との初共演時を回顧する。
【番組カット】人生の成功者として登場！芸歴54年目 のベテラン芸人
今回は、さんまの前で、バラエティーに富んだ人たちが「人生の選択エピソード」を披露し、その選択を2択のクイズにして出題する人気企画「人生の選択」を送る。ゲストに番組初登場となる北海道出身コンビのタカアンドトシを迎え、チームによる対抗戦で勝負する。
トシは「トラウマになった」というさんまとの初共演を振り返る。2人は高校3年生のアマチュア時代、さんまが出演する北海道ロケに急きょ芸人の代役で出演。吉本のオーディションを受けていた関係で声がかかったものの、さんまのフリに対して何も返せなかったと、うなだれる。
さんまも「なんの手応えもない返事が返ってきた」と当時を回顧。トシはそれ以降「さんまさんがテレビに出てるとチャンネルを変えちゃう」苦い思い出になったとぶっちゃける。
ほかにも、タカトシが芸歴1年目で出演し、「ドスベリした」という『オールザッツ漫才』の貴重映像が公開され、その際、番組で共演した西川のりおがタカトシに放った衝撃の一言がクイズで出題される。
