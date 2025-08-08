スタイリングのクラス感を高める【ステラ マッカートニー】のバッグ

環境への配慮や動物愛護の精神を製品に反映することで知られる【ステラ マッカートニー】。「ファラベラ」をはじめ、人気のバッグを多数ラインナップしています。数あるバッグの中から、即戦力だけをピックアップ。

唯一無二のシェイプを持つ「ファラベラ」は、マルチに持てるのも魅力！

「ファラベラ タイニー トートバッグ」[縦17×横18×マチ7cm]\137,500

【ステラ マッカートニー】のアイコンバッグ「ファラベラ」。同メゾンのシグネチャー素材であるグレイン加工のシャギーディア素材をメタリック仕上げにし、モードな中に華やかさのあるデザインに。たっぷりのメインコンパートメントには、必需品が入り、デイリーに活躍します。ショルダーストラップの取り付け部分で折り曲げてクラッチバッグのように持ったり、肩に掛けたりできます。

「ファラベラ ミニトートバッグ」[縦26×横26×マチ8cm]\163,900

アイコニックなフォールドオーバーシェイプに3本目のチェーンが加わり、ショルダーバッグとしても持てる「ファラベラ」。【ステラ マッカートニー】が大切にしているクルエルティフリー（製造過程で動物実験を行わないこと）の精神のもとに、皮革以外の素材で作られ、擦りきれず、色あせず、シワも寄りません。耐候性もあり、石鹸と水で簡単に汚れが落ちるのも嬉しい。

円型パンチングロゴでおなじみのホーボートートバッグに、メッシュ素材が仲間入り

「The Logo スラウチー ホーボー トートバッグ」[縦19×横24×マチ9cm]\148,500

人気のホーボートートバッグに、春夏らしいメッシュ素材が登場。フロントにおなじみの円型パンチングロゴを施し、肩掛けできる長さのシングルショルダーストラップでシンプルに、日常使いしやすいデザイン。財布や携帯電話といった「必需品の持ち運びにぴったりのサイズ感。

お仕事シーンの相棒にもしたい！ シンプルでコーデしやすいロゴトート

「SMC キャンバス ラージ トートバッグ」[縦36×横33×マチ12cm]\163,900

オーガニックコットンキャンバス素材を使用し、ブドウ由来のヴィーガン素材VEGEAのトリミングを施したトートバッグ。ノートパソコンも収納できる大容量サイズで、お仕事シーンでも活躍。

馬に着想を得た端正なシルエットのライダーバッグ

「ステラ ライダー クロスボディ バッグ」[縦11×横22×マチ9cm]\184,800

デザイナー、ステラ マッカートニーのお気に入りの動物である馬の強さ、美しさ、力強さを称えた彫刻のようなシルエットのライダーバッグ。ロゴ入りのパドロックがクラス感を高めます。動物性レザーに代わるクルエルティフリー素材を使用し、イタリアの職人が手作業で製作。

長く愛用できるバッグをお探しの人は【ステラ マッカートニー】をチェックしてみては。

※価格はすべて税込みです