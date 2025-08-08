「前髪の、、ひみつ」吉瀬美智子、こだわりのヘアスタイル紹介に反響「えー凄い！」「真似したーい」
俳優の吉瀬美智子（50）が、8日までに自身のインスタグラムを更新。自身の“前髪の秘密”を明かす動画を公開した。
【動画】「真似したーい」こだわりのヘアスタイルで“前髪のひみつ”を明かした吉瀬美智子
吉瀬は、「おはようございます。最近の私の髪型教えます」と切り出し、帽子をかぶる機会が多いことから「前髪が長いと押さえられて邪魔になる」として、左側の髪を“めちゃめちゃ短く”カットしていると説明。
髪を左側に流すことで前髪が邪魔にならず、さらに「逆サイドにいくと隠れて、いつもの吉瀬美智子ができます」と、前髪の分け目を変えるだけで大きく印象が変わる“裏技ヘア”を紹介した。
ファンからは、「えー凄い！どっちに寄せても素敵です」「なるほどぉ 真似したーい」「ほんとショートヘアー似合う」「キレイなのに飾らない…かっこよすぎ」「髪型も素敵なんですが…美人すぎて」といった声が寄せられ、美しさと実用性を兼ね備えたヘアテクニックに注目が集まっている。
なお吉瀬は、この投稿にリプライする形で「沢山のコメントありがとうございます 次回はメイク編 （マル秘の絵文字）あったかなぁ〜」とつづっており、美容についての発信に意欲的な姿勢を見せている。
