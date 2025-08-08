Íë±ÀÀÜ¶á¤Ç¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¡¡meiji½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÂè1Æü
¡¡ËÌ³¤Æ»meiji¥«¥Ã¥×Âè1Æü¡Ê8Æü¡¦ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ¹ñºÝCC¡á6642¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡ËÍë±ÀÀÜ¶á¤ÇÃæÃÇ¸å¡¢Å·¸õ²óÉü¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤¿¤á71¿Í¤¬½ªÎ»¤Ç¤¤º¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤¿Ãæ¤Ç¤Ï²£Ê÷¤µ¤¯¤é¡¢ºù°æ¿´Æá¡¢»³ÆâÆüºÚ»Ò¤¬69¤Î3¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¡£ÆþÃ«¶Á¤¬17¥Û¡¼¥ë¡¢¿¹ÅÄÍÚ¤¬14¥Û¡¼¥ë¤ò²ó¤ê¡¢¤È¤â¤Ë4¥¢¥ó¥À¡¼¤È¤·¤¿¡£
¡¡Á°½µ¤ÎAIGÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ò½éÀ©ÇÆ¤·¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï12¥Û¡¼¥ë¤Þ¤Ç²ó¤ê¡¢1¥¢¥ó¥À¡¼¤È¤·¤¿¡£¡Ê¾Þ¶âÁí³Û9ÀéËü±ß¡¢Í¥¾¡1620Ëü±ß¡¢½Ð¾ì108Áª¼ê¡á¥¢¥Þ4¡¢ÆÞ¤ê¡¢µ¤²¹25.1ÅÙ¡¢À¾ËÌÀ¾¤ÎÉ÷2.4¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°2506¿Í¡Ë