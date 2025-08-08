クマの目撃が岩手県内で頻発する中、クマの出没情報を通報・共有するスマートフォン向けのアプリが完成し、八幡平市で活用が広がっている。

市が昨年４月に県内で初めて導入して以降、効率的な注意喚起につながっているという。（山森慶太）

開発されたアプリは「Ｂｅａｒｓ（ベアーズ）」。クマを目撃した場合、アプリと連携する市のＬＩＮＥ公式アカウントを起動させ、「クマ情報」から「クマを見た！（通報する）」をタッチする。その後に「名前、電話番号、日付、時刻、目撃頭数（成獣、幼獣を選択）、場所（地図上で検索）」を入力して通報する。作業は１〜２分程度で完了するという。

目撃情報はアプリを通じて利用者と共有。「クマはどこ！（出没情報）」をタッチすることで、リアルタイムの目撃情報を地図上で確認できる。

アプリを開発したのは救急や医療、防災のアプリを手がけるＩＴ企業「ゴールデンフィールド」の代表金野利哉さん（３０）。金野さんは市のプログラミング講座に参加し、アプリ開発に必要な技術を習得した。２０２１年４月から３年間、市の地域おこし協力隊を務めながら、同社を設立した。

車やバイクで市内を運転中にクマと何度も遭遇し、目撃の防災無線も聞き取りづらかった経験から「クマは遭遇したら命に関わるのに、情報が平等に届けられていない」と不便を感じていた。市職員からは「市民から寄せられる目撃情報が多すぎて対処できない」と相談を受けたこともあり、半年ほどかけて２４年２月、アプリ完成にこぎ着けた。

市内で２４年に目撃されたクマの目撃情報２２３件のうち、アプリでの通報件数は１２９件と約半数をしめた。市の担当者は「市民への注意喚起を効率的、迅速にできるようになった」と実感している。

県自然保護課によると、今年４〜６月の県内のクマの目撃数は１５６２件。直近５年間の同期比で見ると、２３年度に次いで高い水準となっている。先月には北上市で在宅中の高齢女性がクマに襲われて亡くなった被害も発生した。

金野さんは「リアルタイムの出没情報を市民に提供することでクマと遭遇するリスクを軽減し、クマとの共存に向けた一助になれば」と話す。