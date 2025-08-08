スビン（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/08】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のInstagramが5日、更新された。メンバーのSOOBIN（スビン）と、K-POPボーイズグループBTOB（ビートゥービー）のLEE MIN HYUK（イ・ミンヒョク）の2ショットを披露し、話題を集めている。

【写真】TXTスビンと激似の先輩アイドル

◆スビン＆ミンヒョクの密着ショット公開


同アカウントは「copy-paste」と添えて、スビンとミンヒョクの密着ショットを公開。2人は同じ表情を決めており、音楽にはTOMORROW X TOGETHERの「Deja vu」を設定していた。

◆スビン＆ミンヒョクの密着ショットに反響


この投稿には「双子みたいにそっくり」「スビンが弟の顔になってて可愛い」「10歳差なのびっくり」「兄弟のよう」「顔が似すぎで脳がバグる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

