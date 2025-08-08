立秋過ぎても…静岡市や浜松市など｢猛暑日｣に！全観測地点30℃超えで行楽客やイベント関係者は暑さ回避に必死
（高山 基彦 キャスター）
「午後1時前の静岡市です。日差しが強くて肌がヒリヒリします。手元の温度計は37.5℃と表示されていますが、時折、心地のいい風が吹いています」
8日も熱中症警戒アラートが発表され、厳しい暑さとなった静岡県内。
最高気温は静岡市駿河区と川根本町で35.7℃、浜松市天竜区で35.4℃で猛暑日となったほか、県内18の観測地点全てで30℃を超えました。
「車に乗ったり降りたりするので、外と中で温度が違い過ぎて体が追い付かない。本当に地球どうなっちゃうのかなと思います」
（静岡市街で）
「このあとかき氷食べに行こうと思っていて。食べないともうダメ」
暑くなると食べたくなるかき氷。
市内の喫茶店をのぞいてみると、名古屋から来たという家族連れが ”抹茶のかき氷”を食べて暑さをしのいでいました。
（名古屋から）
「体の内側からクールダウンできる。子どもたちも（冷たいものを）食べたがるので」
また、静岡市葵区の中心部では、8日から、お盆恒例の「静岡夏祭り夜店市」が開催されます。
午前中に会場を訪れると、夕方のイベント開始に向けてそれぞれの出店は準備に追われていました。中には猛暑にも関わらず、なぜかテントを締め切って準備をしている人たちも…。
（夜店市で出店）
Q.暑くないですか？
「もちろん暑いです。とにかく水をとって」
Q.なぜ閉め切ってやってるんですか？
「ほこりが入ると嫌なので、特におモチはほこりが付くと嫌。直射日光もあまり良くないので」
「静岡夏祭り夜店市」は8日からあさって10日までの3日間開催されます。
ここは掛川市の観光名所「掛川花鳥園」。夏休み中の多くの家族連れでにぎわいを見せていました。
「掛川花鳥園」では、真夏でも鳥たちが快適に過ごせるように、園内の温度を年間通して25℃に設定していて、来園した人達も、外の暑さを忘れて楽しんでいました。
（来園者）
「来たことがなくて涼しそうかなと思ってきました」
（来園者）
「駐車場は暑かったから、中も暑いかと思った」
Ｑ.園内入ったときは？
「めっちゃ涼しかった」
Ｑ.外出るの嫌になるね
「いやだ」
園内では、水中の魚と触れ合えるコーナーが設けられているほか、プールの中を気持ちよさそうに泳ぐケープペンギンに魚をあげる体験など”涼”を感じられるイベントが行われていました。
（来園者）
「水しぶきが飛んだりして楽しかった」
（来園者）
「（餌を）投げるとペンギンが、そこに寄ってきて楽しかった」
Ｑ.泳いでいるペンギン見てどう思った？
「気持ちよさそうだった。一緒に泳ぎたいと思った」
「掛川花鳥園」では、お盆期間中の8月10日から16日まで、普段より30分早い午前8時30分から開園するということです。
一方、最高気温33.8℃を観測した、静岡県内有数の観光地 「熱海」では…。
（記者）
「熱海市の海岸では、テントを張るなど暑さ対策をして楽しむ人が多く見られます」
8日は絶好の海水浴日和ということで、「熱海サンビーチ」では、波打ち際で砂遊びをしたりビーチバレーを楽しむ人などでにぎわっていました。
（千葉から）
「いや、きょう暑いですね。千葉から来たので熱海最高です。めちゃくちゃ楽しみます」
（東京から）
「きのう涼しかったんですけど、きょう暑くて。外は暑いんですけど海水は冷たくて最高です」
（千葉から）
「海水浴が気持ちいいですね。日焼け止めいっぱい付けて…2日前に泳いだときは日焼けして痛かったので学びました」
熱海駅前の商店街に暑さ対策のため設置されていたのは「ミストシャワー」。
訪れた観光客らはジェラートなど冷たい食べ物で涼みながら熱海を満喫していました。
（静岡市から）
「抹茶アイスを食べてます。濃厚ですごくおいしい」
（千葉から）
「熱海は湿度があまり高くなくて暑いですけど、過ごしやすい。ことしは暑さ対策グッズを買いました。1人1台買いました」
また、熱海では、8日夜、海上花火大会が行われるということで、イベント会場では準備が進められていました。
わずか20分ほどの短い時間に5000発もの花火が一気に打ち上げられる豪快さが魅力の熱海海上花火大会。8日夜8時15分から行われます。