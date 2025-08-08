【先ヨミ・デジタル】NEWS『変身』DLアルバム首位走行中　TENBLANK／ミセスが続く

GfK/NIQ Japanによるダウンロード・アルバム売上レポートから、2025年8月4日〜8月6日の集計が明らかとなり、NEWS『変身』が919ダウンロード（DL）でトップを走っている。



本作は、8月6日にリリースされたNEWSの15thアルバム。“これはNEWSの変身物語であり、リスナーの変身体験でもある”というメッセージを核にし、様々なアプローチで“変身”というテーマを表現した作品になっているという。現在2位以下に200DL超の差をつけて首位を走行中だが、週後半もこのままの順位で逃げ切れるか注目だ。





そして、Netflixシリーズ『グラスハート』の劇中バンド＝TENBLANKの『Glass Heart』（714DL）が8月6日公開チャートでの2位をキープ中。続いて、Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を記念したアニバーサリー・ベスト『10』（580DL）が現在3位につけている。その他トップ10には初登場の作品が多数。陰陽座の2年半ぶりとなるオリジナルアルバム『吟澪御前』（251DL）が4位を、TUBEのデビュー40周年を記念したコラボレーション・アルバム『TUBE×』（134DL）が5位を、Novel CoreのミクスチャーミュージックEP『BABiES AGAiN』（131DL）が6位を、福澤侑の1stオリジナルアルバム『The Dark Parade』（80DL）が7位を、EVNNEの5thミニアルバム『LOVE ANECDOTE(S)』（66DL）が8位を、片寄涼太のソロアルバム『Bouquet』（61DL）が10位を、それぞれ初登場で走行中だ。◎Billboard JAPANダウンロード・アルバム集計速報（集計期間：2025年8月4日〜8月6日）1位『変身』NEWS2位『Glass Heart』TENBLANK3位『10』Mrs. GREEN APPLE4位『吟澪御前』陰陽座5位『TUBE×』TUBE6位『BABiES AGAiN』Novel Core7位『The Dark Parade』福澤侑8位『LOVE ANECDOTE(S)』EVNNE9位『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ (Soundtrack from the Netflix Film)』(サウンドトラック)10位『Bouquet』片寄涼太※Billboard JAPANの週間ダウンロード・チャートはGfK/NIQ Japanと米国ルミネイトのデータをもとに生成していますが、先ヨミ時点の集計はGfK/NIQ Japanのデータによる推定値となります。