8月のお盆休みに帰省する方も多いのではないでしょうか。帰省する際のおみやげの新定番になるかもしれないおみやげを東京駅で田粼さくらキャスターが取材しました。

田粼さくらキャスター

「東京駅にやってきました！いま帰省みやげのトレンドにある変化が起きているそうなんです」

田崎キャスターが向かったのは、夏休みシーズンで大にぎわいの駅ナカ。駅で買う帰省みやげといえば日持ちする「お菓子」をイメージしますが、実は今「お弁当」をお土産として買う人が増えているそうなんです。これまでに2000種類以上のお弁当を食べたという金谷俊一郎さんは

日本史講師 駅のお弁当事情に詳しい 金谷俊一郎さん

「地元では絶対に買えない、通販でも買うことのできないもの、賞味期限の短いものを渡す、一緒に食べる。そのレア度ということもあって今東京駅のお弁当が注目されていると考えます」

今や日持ちするものは、気軽に通販でも買える時代。そうした中、お弁当はなかなかお取り寄せできないため、おみやげにもマッチするといいます。実際にお弁当を買って秋田まで帰るというご夫婦は

秋田に帰る夫婦

「こっち（東京）でしか食べられないようなものを買いました。それで（家族が）集まるというのが定番」

家族へのおみやげに肉寿司やアサリ弁当など全部で7つのお弁当を購入。このために大きめの保冷バッグを持参していました。

秋田に帰る夫婦

「弁当が楽しみで来ます。何もしなくても人が来てもすぐに食べられるのが一番」

帰りの移動でヘトヘトになってしまうためもてなすご飯を作る手間も省けるそうです。なかでも“東京みやげ”に人気というのがテレビ局のロケ弁でも知られる欧風カレーの店。

福岡に帰る女性

「憧れの芸能人と同じ気持ちを味わえて幸せ」

駅で手軽に買えるとあって、月におよそ8000食を売り上げたこともあるそう。3種の肉が入ったお弁当は東京駅でしか買えない限定メニュー。ソースは甘さやスパイシーさのバランスを考えながら10時間以上かけて煮込んでいるそうで、冷めてもおいしく食べられることを目指しているそうです。

田粼さくらキャスター

「私たちもよくロケ弁でオーベルジーヌさんがあるとテンションが上がると」

オーベルジーヌ 部長 岡崎隆さん

「おみやげがものすごく多くなっている」

東京出張を終えた男性は、これから福岡に帰るそうで、妻のために購入していました。おみやげを渡す場面を撮影してもらうと…

妻「うわぁオーベルジーヌ！めっちゃおいしい！すごい！」

夫「めっちゃいいにおいがしてくる！」

お弁当は新宿にある本店から1日3回に分けて運んでいるとのこと。おみやげとして渡せるようにと、7月からは頑丈で見栄えのする袋を増やしたそうです。

東京みやげとしてのお弁当需要は名店の味がそろう東京駅直結のデパ地下でも！去年およそ1万6000個も売れたという洋食の名店のカツサンドやご飯と海鮮がミルフィーユ状に重なったお弁当などが売れ筋だそう！

そして手みやげ需要がいま高まっているというのが精肉店が手掛ける肉の名店。厳選した黒毛和牛のハンバーグとステーキが入ったお弁当は3900円。お弁当でも肉汁がしたたります。東京に来た記念に買う人が多いそうです。これから長野に住む娘の家にいくというお母さんは

長野に行く母親

「子供からココって“指名”が来たので」

娘さんからのリクエストを受け、せっかくの機会だからと購入。

長野に行く母親

「奮発して」

このお店で3個のお弁当を買い、みんなでシェアして食べたそうです。 新定番の東京みやげ、参考にしてみてはいかがでしょうか。（2025年8月8日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）