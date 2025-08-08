ÏÂ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¯¥ì¥É¡¼¥ë¤Î»þ·×¡£¤ªÃÍÃÊ2500Ëü±ßÄ¶¤¨
¥»¥¤¥³¡¼¤Î¹âµé¥É¥ì¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¥é¥¤¥ó¡Ö¥¯¥ì¥É¡¼¥ë¡×¤«¤é¡¢¼¿·Ý¤ÈÄ¦¶â¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥É¥Õ¥§¥¶¡¼ ¥È¥¥¡¼¥ë¥Ó¥è¥ó¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢10·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¼¬³¨¤ÈÄ¦¶â²Ã¹©
º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¡ÖGBCF999¡×¤Ï¡¢Çö·¿¥¦¥©¥Ã¥Á¥é¥¤¥ó¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Õ¥§¥¶¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¥´¡¼¥ë¥É¥Õ¥§¥¶¡¼¤Ï1960Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¥»¥¤¥³¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë±©ÌÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤±¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ3¿Ë¤È¤·¤Æ¤ÏÅö»þ¤ÎÀ¤³¦ºÇÇö¥¦¥©¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¥±¡¼¥¹¸ü8.6mm¤È¤«¤Ê¤ê¥¹¥ê¥à¤ÊÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÉ®¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÏÂ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÍÑ¤¤¤¿¥À¥¤¥ä¥ë¤ÎÈþ¤·¤µ¡£É½ÌÌ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÄ»¤¬Èô¤ÓÎ©¤ÄÈþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¶âÂô¤Î¼¿·Ý²È ÅÄÂ¼°ì½®»á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£9»þ°ÌÃÖ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¡¼¥È¤«¤é¸«¤¨¤ë¥È¥¥¡¼¥ë¥Ó¥è¥ó¥¥ã¥ê¥Ã¥¸¤òÂÀÍÛ¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÄ»¤Î·²¤ì¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ12»þ°ÌÃÖ¤Î¥¯¥ì¥¹¥È¥Þ¡¼¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈôæÆ¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¡¼¥È¤Î¼þ°Ï¤Ï¼¬³¨¤Îµ»Ë¡¤ò¡¢¥À¥¤¥ä¥ëÆâÂ¦¤ÎÀÖ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¶â¿§¤ÎÄ»¤ÏÀÚ¶â¡Ê24¶â¤Ê¤É¤ÎÇö¤¤ÈÄ¤òÅ½¤ëµ»Ë¡¡Ë¤ò¡¢³°Â¦¤Î¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÄ»¤ÏÍæîï¤Îµ»Ë¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©Äø¤Ï¤«¤Ê¤êÊ£»¨¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤Ë¥«¡¼¥Ö¤·¤¿¥À¥¤¥ä¥ë¾å¤Ë¼¿¤ò»È¤Ã¤Æ¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¶â¡¢ÇòÄ³³¡¢Ìë¸÷³¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡¢¼¿¤ò½Å¤Í¡¢É½ÌÌ¤ò³ê¤é¤«¤Ë¸¦¤°¹©Äø¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä»¤Î»Ñ¤ÏÎ©ÂÎ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤ÇÊ£»¨¤Ê¥È¡¼¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýµ»Ë¡¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð±é½Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅëºÜ¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Çö·¿¼ê´¬¤¥È¥¥¡¼¥ë¥Ó¥è¥ó¡£¤³¤ÎÊ£»¨µ¡¹½¤ò¸ü¤µ3.98mm¤Ë¼ý¤á¤Ê¤¬¤é¡¢60»þ´Ö¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¢³¸¤Ï¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¸«¤¨¤ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Î»Å¾å¤²¤â¸«»ö¤Ç¤¹¡£»°Æü·î·Á¤ÎÈþ¤·¤¤Ìë¸÷³¤ÎÍæîï¤Ë¡¢±©¤ÎÎØ³Ô¤¬¹â¼¬³¨¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¼õ¤±¤Ë¤ÏºÙ¤ä¤«¤ÊÄ¦¶â¤Ç±©º¬¤òÉ½¸½¡£¥¯¥ì¥É¡¼¥ë¤ÎÄ¦¶â¹©Ë¼¤é¤·¤¤µ»½ÑÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤²¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎºÇ¹âÊö»þ·×µ»½Ñ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤æ¤¨¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï2530Ëü±ß¤È¤«¤Ê¤ê¹â³Û¡£¤·¤«¤·¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤â¿Í·ïÈñ¤â¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¤¥¹¤Î»þ·×¤¬¤É¤ó¤É¤óÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î»ÅÍÍ¤Ê¤é¤Ð¤à¤·¤í¤ªÃÍÂÇ¤Á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À¤³¦¸ÂÄê10ËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¸½Êª¤òÇÒ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
