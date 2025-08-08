10Æü¡Á11Æü¡¡Âçºå¤äµþÅÔ¤Ê¤É·ÙÊóµéÂç±«¤Î½ê¤â¡¡¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¡ÅÚº½ºÒ³²¤ËÃí°Õ
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢ÌÀÆü9Æü¤ÎÆüÃæ¤ÏÆüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÌÀ¸åÆü10Æü¤«¤é11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ê¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªËß¤ÎÅ·µ¤¡¡ÌÀÆü9Æü¤ÎÌë¤«¤é±«¡¡10Æü¡Á11Æü¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î²ÄÇ½À
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢ÌÀÆü9Æü¤ÎÆüÃæ¤Ï¡¢À²¤ì¤Æ¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÍë±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ìë¤Ï¹¤¯±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤ë¤¿¤á¡¢³°½Ð¤ÎºÝ¤Ë¤Ï±«¶ñ¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
ÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢»³±è¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âçºå¤Ê¤É»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤â·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³°½Ð¤ò·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ê¹ÔÆ°¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤Î¸å¤Ï½ù¡¹¤ËÅ·µ¤¤¬»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢À²¤ì¤ëÆü¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÍë±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»³¤äÀî¤Ç¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤ÎºÝ¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÌýÃÇ¶ØÊª¤Ç¤¹¡£
±«¤ÎÆü¤Ç¤âÇ®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å·Ù²ü
¸þ¤³¤¦°ì½µ´Ö¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢±«¤Î¹ß¤ëÆü¤Ïµ¤²¹¤Î¾å¾º¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¾µ¤¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼¼Æâ¤Ç¤â¡¢ÎäË¼¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»È¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Ç®¤¬¤³¤â¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À²¤ì¤ëÆü¤ÎÆüÃæ¤Ï¡¢²°³°¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤¬´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹¢¤¬¤«¤ï¤¯Á°¤Ë»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¡¤É¤Î¾ðÊó¤ò¸«¤ë?
ºÇ¿·¤Î¡Öµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Öº£¡¢¤É¤³¤Ç±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼Â¶·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¸å¡¢±«±À¤¬¤É¤³¤Ø¿Ê¤à¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤¤¤ëÉÕ¶á¤ò³ÈÂç¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢Íë¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Íë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢ÍîÍë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¤Î²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£Ãí°ÕÊó¡¦·ÙÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃí°ÕÊó¡¦·ÙÊó¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¸½¾Ý¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Ãí°Õ·Ù²ü»ö¹à¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£