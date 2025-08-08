８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４．５４ポイント（０．１２％）安の３６３５．１３ポイントと５日ぶりに反落している。

外部環境の不透明感が嫌気される流れ。米経済のスタグフレーション（不況下のインフレ）が改めて意識されたほか、米高関税政策が世界景気を冷やすとの不安もくすぶっている。また、上海総合指数はこのところ、約３年７カ月ぶりの高値水準を連日で切り上げていただけに、売り圧力も高まっていた。ただ、下値は限定的。中国の政策に対する期待感や、中国の景気懸念が薄らいだことなどが引き続き相場を支えている。指数はプラス圏で推移する場面もみられた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、半導体の下げが目立つ。半導体モジュール生産の嘉興斯達半導体（６０３２９０／ＳＨ）が３．９％安、パワー半導体の杭州士蘭微電子（６００４６０／ＳＨ）が２．９％安、半導体材料の有研新材（６００２０６／ＳＨ）が２．６％安、通信機器・ＩＣ設計の上海貝嶺（６００１７１／ＳＨ）が２．５％安、ＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）と半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）がそろって１．６％安で引けた。新興ハイテク株も急落。ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」が１．４％下落し、主要指数をアンダーパフォームした。

金融株もさえない。招商銀行（６０００３６／ＳＨ）が１．４％、重慶銀行（６０１９６３／ＳＨ）が１．１％、新華人寿保険（６０１３３６／ＳＨ）が１．４％、中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が０．９％、信達証券（６０１０５９／ＳＨ）と東方証券（６００９５８／ＳＨ）がそろって１．５％ずつ下落した。消費関連株、自動車株、不動産株、軍需産業株なども売られている。

半面、非鉄や鉄鋼、建材など素材株はしっかり。洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が３．０％、江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が１．６％、馬鞍山鋼鉄（６００８０８／ＳＨ）が３．２％、宝山鋼鉄（６０００１９／ＳＨ）が１．８％、華新水泥（６００８０１／ＳＨ）が５．４％、安徽海螺セメント（６００５８５／ＳＨ）が１．０％ずつ上昇した。インフラ建設株、エネルギー株、公益株、海運株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．８５ポイント（０．３２％）安の２６６．７１ポイント、深センＢ株指数が０．８７ポイント（０．０７％）安の１３０５．４２ポイントで終了した。

