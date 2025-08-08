伊藤英明、少年のようにはしゃぐ“夏休み”ショットを大量公開「満喫してますね」「母性くすぐられまくりです」
俳優の伊藤英明（50）が7日、自身のインスタグラムを更新。「夏!!休!!み!!」を満喫するプライベートショットを大量公開した。
【写真】少年のようにはしゃぐ“夏休み”ショットを大量公開した伊藤英明
投稿では、ライトセーバーを手に無邪気にポーズを決める姿やアトラクションに乗るおちゃめな表情など、50歳とは思えない若々しさが際立つショットを多数アップ。アクティブに旅を楽しむ姿が収められている。
伊藤は「皆様も体調に気をつけて良い夏をお過ごしください」と呼びかけた。
これに対しファンからは「満喫してますね〜」「めっちゃ最高な夏休みですね」「楽しそうなのがつたわります！」「少年っぽくて可愛い」「母性くすぐられまくりです」などの声が寄せられている。
