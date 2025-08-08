ハリー・ポッター新商品で新学期気分♡魔法モチーフの限定アイテム

ホグワーツ魔法魔術学校の新学期を祝う「バック・トゥ・ホグワーツ」がテーマの新商品が、ハリー・ポッター マホウドコロに登場！トートバッグやスウェット、マグカップまで、魔法の世界観を日常に取り入れられるアイテムが勢揃いです。発売は2025年8月8日(金)よりオンライン先行で、店頭は8月22日(金)から♡3,300円(税込)以上で非売品ポストカードがもらえる限定キャンペーンも必見♪

毎日がホグワーツ気分に♡

ハリー・ポッター ホグワーツ リバーシブルトートバッグ（4,950円／税込）は、ナチュラルなベージュとブラウンを基調に、校章入りの表地と寮カラーをイメージした裏地のデザインで、シーンに応じて使い分けが可能。

サイズはW350×H400×D10mmで、通学やお出かけにもぴったりの大きめサイズです。綿100%のしっかりした素材感と、織りネーム付きの高級感もポイント♡

さらに、ホグワーツエンブレムが目を引くポーチ（3,520円／税込）も登場。サイズはW180×H140×D70mmで、素材は合成皮革(PU)。内側にはポリエステルとレーヨンを使用し、使い心地も◎。

ファスナーチャームにはエンブレムがあしらわれていて、細部までこだわりが詰まっています♪

おうち時間も魔法に包まれて

魔法の世界を纏うようなホグワーツ ウラゲスウェット（8,800円／税込）は、胸元の立体的なサガラ刺繍がアクセント。

フリーサイズ（身丈67×肩幅48×身幅54×袖56cm）でゆったり着られ、ユニセックスで楽しめるのも嬉しいポイントです。綿とポリエステル素材で肌触りも快適♡

カップルやお友達とお揃いコーデが叶うラインソックス（各1,980円／税込）は、サイズ展開が23～25cm／25～27cmの2種類。

シンプルながらも刺繍が映えるデザインで、足元にさりげなく魔法を添えます♪

そして、おうちでホットドリンクを楽しむ時間にぴったりのホグワーツ マグカップ（2,420円／税込）も♡

サイズはW120×H80×D80mmで、磁器製のしっかりとしたつくりが魅力。魔法学校のロゴがワンポイントで入っていて、コレクションにもおすすめです。

限定ノベルティもチェック！

8月8日(金)から始まる発売に合わせて、マホウドコロでは特別なキャンペーンを実施！

全国の店舗およびオンラインショップで、1会計3,300円(税込)以上のお買い上げごとに、非売品の「Hogwarts School Listデザインのポストカード」がもらえます♪

なくなり次第終了なので、気になる方は早めのチェックを！

ハリー・ポッターの魔法を日常に

この夏は、ハリー・ポッターの魔法を日常に取り入れて、心ときめく新学期の気分を味わってみませんか？

どのアイテムも実用性と世界観の再現度を両立した逸品ばかり。限定ノベルティが手に入る今だけの特別な機会をお見逃しなく。マホウドコロの新商品で、あなたもホグワーツ生の一員に♪