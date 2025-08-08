霜降り・せいや「イニミニ」激似の配信作品にツッコミ「勘弁してくれよ」
お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが8日、自身のXを更新。自身が昔から使っているフレーズ「イニミニ」と、極めて近いフレーズを発見した。
【動画あり】霜降り・せいや「イニミニ」激似の配信作品を発見
ディズニープラスの公式Xでは「ド派手な予告編解禁 『イーニー・ミーニー』 『デッドプール』の脚本家コンビが再タッグ！『レディ・オア・ノット』のサマラ・ウィーヴィングが暴れまくるハイスピード強盗コメディ」との文言とともに、動画を公開。
まさかの一致に、せいやも当該ポストを引用して「イーニーミーニー？勘弁してくれよ」とツッコミを入れていた。
