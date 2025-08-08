霜降り明星・せいや (撮影/近藤誠司)（C）ORICON NewS inc.

　お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが8日、自身のXを更新。自身が昔から使っているフレーズ「イニミニ」と、極めて近いフレーズを発見した。

　ディズニープラスの公式Xでは「ド派手な予告編解禁　『イーニー・ミーニー』　『デッドプール』の脚本家コンビが再タッグ！『レディ・オア・ノット』のサマラ・ウィーヴィングが暴れまくるハイスピード強盗コメディ」との文言とともに、動画を公開。

　まさかの一致に、せいやも当該ポストを引用して「イーニーミーニー？勘弁してくれよ」とツッコミを入れていた。