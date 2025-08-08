西日本最大級の遊園地「グリーンランド」、“国内でも希少”新型ジェットコースター導入 2028年春頃
熊本県の遊園地「グリーンランド」に2028年春頃、新型のジェットコースターが誕生する。グリーンランドリゾートが8日、発表した。
【画像】日本一のアトラクション数「グリーンランド」
導入予定のコースターは、「ハイブリッドコースター（仮称）」。鉄製の支柱と木製の走路で構成された、国内でも希少な型式。九州では初めて導入されるジェットコースターとなる。
全長は620.8メートルで、アメリカ合衆国製。施工は大阪本社のサノヤス・ライド株式会社。なお、正式名称や詳細のスペックについては、決定次第発表となる。
大型アトラクションとしては、2012年に導入した「スターフライヤーゴクウ」以来16年ぶりとなり、コースターとしては、2007年に導入した「ブラックホールコースター」以来21年ぶりとなる。
また、2020年より運休していた「ウルトラツイスターメガトン」が営業終了となることも併せて発表された。
「グリーンランド」は、熊本県荒尾市緑ヶ丘の遊園地。敷地面積は55万平方メートルで、東京ドーム約11個分の西日本最大級として知られる。ジェットコースターのほか、シューティング系やウォーター系、お化け屋敷など子どもからシニアまで楽しめるアトラクションが全72機種あり、その数は日本一。
夏季限定で施設内のプール施設「ウォーターパーク」も営業。夜間営業の際は園内100ヶ所以上のイルミネーションスポットが光り輝く「Wonder illumination」も開催する。
