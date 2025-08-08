スザンヌ、息子らと与論島の海で絶景ショット公開「海めっちゃ綺麗ですねー。透明度かなり高い」「最高の夏」
タレントのスザンヌさんは8月8日、自身のInstagramを更新。息子らと美しい海で遊ぶ姿を公開しました。
【写真】スザンヌの海満喫ショット
「海、すごく綺麗ですね」スザンヌさんは「今年も無事4泊5日の与論旅行けたぁぁぁ」とつづり、9枚の写真と1本の動画を投稿。息子や友人たちと海で遊んでいる様子です。白い砂浜とエメラルドグリーンの海がとても美しく、皆の楽しそうな表情もすてきです。夏らしく、爽やかな雰囲気を感じられます。
コメントでは、「海も空も人もみんなキレイ」「めっちゃ楽しそう〜素敵な笑顔」「うわぁ〜綺麗な海〜!!行ってみた〜い」「海、すごく綺麗ですね」「みなさん最高に楽しそう」「最高の夏。皆んな笑顔」「与論島の海めっちゃ綺麗ですねー。透明度かなり高い」などの声が寄せられました。
「この浴衣がずっと着たくてやっっっと着れた」6日には「この浴衣がずっと着たくてやっっっと着れた」とつづり、浴衣を着用した姿を披露していたスザンヌさん。ヘアメイクもかわいらしく、とても似合っています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
