■台風11号(ポードル)

8月8日15時45分発表　気象庁

8日15時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    小笠原近海
中心位置    北緯20度30分 (20.5度)
東経145度10分 (145.2度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域    全域 220 km (120 NM)

9日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    小笠原近海
予報円の中心    北緯21度40分 (21.7度)
東経142度00分 (142.0度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    105 km (57 NM)

10日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の南
予報円の中心    北緯22度20分 (22.3度)
東経137度40分 (137.7度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)

11日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の南
予報円の中心    北緯23度20分 (23.3度)
東経133度05分 (133.1度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    220 km (120 NM)

12日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯24度25分 (24.4度)
東経128度50分 (128.8度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    230 km (125 NM)

13日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    東シナ海
予報円の中心    北緯27度20分 (27.3度)
東経124度30分 (124.5度)
進行方向、速さ    北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)

