¾®Ìºµ×Èþ»Ò¤¬¡Ö¥ª¥°¥·¥ª¡×¥Ö¡¼¥à¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡¥á¥¤¥¯¤Ï¼«Á°¡Ö¤ä¤êÊý¤¬Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡£°ãÏÂ´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®Ìºµ×Èþ»Ò¡Ê£´£²¡Ë¤¬£¸Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ä¬ÅÄÎè»Ò¡Ê£´£±¡Ë¤È¤Î½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¥Ú¥¢¡Ö¥ª¥°¥·¥ª¡×¤Ç°ìÀ¤É÷óÓ¤·¤¿£²£°£°£°Ç¯Âå¸åÈ¾¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï£°£²¡Á£°£¸Ç¯¡£¡Ö·ë¹½³¤³°±óÀ¬¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Åö»þ¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¥±¡¼¥¿¥¤¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¾ðÊó¤¬Á´Á³Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¤³¤ì¤À¤±¡Ê¥ª¥°¥·¥ª¤ò¡Ë¸«¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÌµþ¸ÞÎØÁ°Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£°£·Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¥ª¥°¥·¥ª¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡Ê¶õ¹Á¤Î¡Ë¹Ô¤¤Èµ¢¤ê¤ÎÊóÆ»¿Ø¤Î¿ô¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¨¤Ã¡¢¤Ê¤ó¤«¥¹¥´¥¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢£²¿Í¤Ç¤½¤Î²ñÏÃ¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ç¡¢¡Ö¥ª¥°¥·¥ª¡×¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤Î¡Ö¥æ¡¼¥¥ã¥ó¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¡ØÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º²¿¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤Ê¤ó¤«¥Û¥ó¥È¤Ë¼Ò²ñ¤Î¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡¢¤â¤¦¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ò¤È¶Ú¤¹¤®¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤ò·ë¹½¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»î¹ç¤äÎý½¬°Ê³°¤ÇÉ½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢¸«±É¤¨¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ë¤âº¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¿¤é¤Þ¤º»î¹ç¤Ç¤¤Ê¤¤¡£´À¤À¤¯¤Ê¤ó¤Ç¡£¤À¤«¤é¥á¥¤¥¯¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ÎÁ´¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ðµ¼Ô²ñ¸«¤È¤«²¿¤«¤¢¤ë»þ¤Ë¤Ï¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤êÊý¤¬Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È´é¤¬¡Ê¥á¥¤¥¯¤Ç¡ËÉâ¤¯¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡£¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°ãÏÂ´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¾®Ìº¤¿¤Á¤Ë¤·¤¿¤é¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ê»°ÍÎÅÅµ¡¤Î¡Ë²ñ¼Ò°÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Î¶ÈÌ³¤ò¤ä¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎÆü¡¢¶¦¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÂçÀèÇÚ¤ÇÃçÎÉ¤·¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¿ØÆâµ®Èþ»Ò¡Ê£¶£±¡Ë¤Ï¡Ö£²¿Í¤¬¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤È¤½¤³¤À¤±¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£à¤¹¤´¤¤¥Ú¥¢¤À¤Êá¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡£±£¹£¹£°Ç¯ÂåÁ°È¾¤Î¥Ð¥É¸½Ìò»þÂå¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿ØÆâ¤Ï°ÊÁ°¡¢¾®Ìº¤¿¤Á¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤Î¼è¤ê¤«¤«¤ê¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¿Í¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï¤½¤Ã¤«¤éÆþ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯·ù¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤³¤ì½ÉÌ¿¤À¤è¡£¥«¥ï¥¤¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼ÂÎÏ¤Ç¼èºà¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤À¤¬¾®Ìº¤ÏÁ´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤ò¡ÊÉñÂæ¡ËÎ¢¤ÇÃý¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¨¡ª¡©¡¡¤½¤ì¤Ã¤Æ¥¢¥¿¥·¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡©¡¡Îè¤Á¤ã¤ó¡ÊÄ¬ÅÄ¡Ë¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡££²¿Í¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿ØÆâ¤ÏË½Ïª¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ç¡ØÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¾®Ìº¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀµÄ¾¤Ê¡£¤½¤ì¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤½¤¦¤À¡£