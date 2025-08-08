ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

唯一無二の存在感！【メレル】のサンダルで足元から差がつくアウトドアスタイル、Amazonで販売中！

「HYDRO NEXT GEN MOC」は、アッパー素材には藻類バイオマスから生成されたサステナブル素材「BLOOM」フォームを採用し、また新たに改良されたヒール構造によりスムーズな着脱を可能にした。さらにクッション性の高い「FLOATMAX」フォームミッドソールにより快適性が向上。接地面には、トラクション性と耐久性を向上させるラバーアウトソールを搭載することで、全地形対応型の"HYDRO MOC"が誕生した。

独創的なフォルムに藻類バイオマス素材を採用し、自然にやさしく履き心地も追求した最新のクロッグサンダルとなっている。

かかとの柔らかな構造によりスムーズな着脱が可能で、アウトドアでも日常でもストレスなく使える設計となっている。

高反発で軽量なミッドソール素材がクッション性を高め、長時間の使用でも足に負担がかかりにくい仕様となっている。

岩の上を流れる水をイメージした有機的なデザインが目を引く、ファッション性にも優れた新世代のサンダルとなっている。