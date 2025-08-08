ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

軽さとフィット感が驚異的！【ティフォージ】のサングラスでスポーツがもっと楽しくなる、Amazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


レトロなスタイルに現代のテクノロジーを組み合わせた新しいTifosiの提案。軽量なフレームはノンスリップフィットとキズに強く飛散防止性に優れたポリカーボネイトレンズを備え、豊富なカラーバリエーションを用意。ポラライズドレンズモデルも設定。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


高機能ナイロン素材を使用した軽量フレームは、長時間の装着でも疲れにくく快適に使える仕様となっている。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


テンプルに滑り止めのラバーを配し、ランニングやサイクリングでもズレにくいフィット感を実現している。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


飛散防止仕様のポリカーボネートレンズが紫外線をしっかりカットし、アクティブなシーンでも安心して使える。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


顔にしっかりとフィットするデザインで、スポーツやアウトドアをスタイリッシュに楽しめる設計となっている。