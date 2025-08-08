短期旅行の新定番！使い勝手抜群の【サムソナイト】スーツケースが選ばれる理由、Amazonで販売中！
軽さと高級感を両立した【サムソナイト】スーツケースが旅をスマートに変える、Amazonで販売中！
外装に異素材のファブリックを組み合わせることでプレミアム感を演出した「モメンタス」は、アクセントテープが配されカジュアル＆スポーティな仕上がり。全サイズにエキスパンダブル(拡張)機能を搭載しており、旅先で荷物が増えても安心。フロントには2つのポケットを装備しており、上ポケットには止水ジッパーを採用、下ポケットにはお手持ちの南京錠でロック可能なジッパーを採用している。
大切な方へのギフトにもおすすめです。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
異素材ファブリックを採用した外装が上質感を演出し、カジュアルと高級感を兼ね備えたデザインとなっている。
容量を拡張できるエキスパンダブル機能付きで、旅先で荷物が増えても安心の実用性を備えている。
TSAロックやメッシュポケット、クロスストラップなど、整理しやすさとセキュリティが両立した設計となっている。
機内持ち込み対応のサイズで、1〜3泊の出張や旅行に最適なコンパクト設計ながら多機能を詰め込んでいる。
