ミュージカル「テニスの王子様」の公式Xが8日に更新され、8月1日〜3日に開催した岐阜公演において、8月2日に主催の中京テレビクリエイションより会場前に出店されたキッチンカーの提供した食品が原因による食中毒が発生したことを報告した。

中京テレビクリエイションの公式Xで「8月1日（金）〜3日（日）に開催しましたミュージカル『テニスの王子様』の会場（土岐市文化プラザ敷地内）において、8月2日（土）に出店した一部のキッチンカーの提供した食品によりお客様が体調不良を訴えられる事態が発生し、保健所の調査により、この食品が原因による食中毒であることが判明いたしました」と発表した。

そして「被害に遭われたお客様には、主催者としてお詫びし、心よりお見舞い申し上げます」と謝罪し、「今回の事案に関連して体調に不安のある方は、最寄りの保健所までご相談いただけると幸いです」と呼びかけた。

ミュージカル「テニスの王子様」公式Xでも「岐阜公演において、8月2日(土)に中京テレビクリエイションより会場前に出店されたキッチンカーの提供した食品が原因による食中毒が発生いたしました」と発表。

「被害に遭われた皆様に深くお詫びすると共に、皆様の1日も早いご回復を心よりお祈り申し上げます」「皆様に多大なるご心配・ご迷惑をおかけしたことを重ねてお詫び申し上げます」と謝罪した。