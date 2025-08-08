

餓了麼はネット出前の配達ネットワークをベースに事業の多角化を進めてきたが、その過程で前CEOによる不正行為が発覚した（写真は同社ウェブサイトより）

【写真】韓容疑者らは受け取った金銭を複数の賃貸住宅に分散して隠していた。

中国・上海市の警察当局は7月24日、同市のインターネット関連企業の幹部を含む7人を商業賄賂（訳注：ビジネス分野の贈収賄）の容疑で摘発したと発表した。

このインターネット関連企業とは中国のEC（電子商取引）最大手、阿里巴巴集団（アリババ）の傘下にあるネット出前大手の餓了麼（ウーラマ）のことだ。そして摘発された幹部とは、餓了麼の前CEO（最高経営責任者）の韓鎏・容疑者である。

当局の発表によれば、餓了麼は2025年5月に社内調査を通じて韓容疑者らの不正を突き止め、警察に通報した。韓容疑者らは職権を濫用し、特定の取引先に対して条件の良い配送エリアを割り当てるなどの便宜を図り、見返りに金銭を受け取っていた。

2年足らずで30回以上

その後、韓容疑者は6月に上海市内オフィスで拘束され、拘置所で取り調べを受けていた。当局の発表によれば、韓容疑者ら3人（の餓了麼社員）は共謀のうえ、取引先の4人から2年足らずの間に合計30回以上にわたって賄賂を受け取り、その総額は4000万元（約8億1902万円）余りに上った。

一方、取引先の4人は（餓了麼が定める）サプライヤーとしての条件を満たせなかったにもかかわらず契約解除を免れたり、（取引を恣意的に回してもらうなどの）便宜を図ってもらうことで経営状態を改善しようとしたりするなど、さまざまな動機から贈賄に及んでいたという。

警察当局によれば、韓容疑者らは不正の発覚を防ぐため慎重かつ巧妙にふるまっていた。例えば、受け取った金銭や贈り物を複数の賃貸住宅に分散して隠し、近隣住民にも怪しまれないようにしていた。



韓容疑者らは受け取った金銭を複数の賃貸住宅に分散して隠していた（写真は上海市公安局経済犯罪偵査総隊が隠し先から押収した現金）

7人の容疑者は「非国家公務員による収賄罪」または「非国家公務員に対する贈賄罪」の嫌疑により法律に基づいて拘留されており、現在も（余罪を含めた）捜査が継続されている。

過去の在籍企業でも疑惑

1988年生まれの韓容疑者は、EC大手の京東集団（JDドットコム）やその物流子会社などでの勤務を経て、2019年にアリババに入社。2024年3月末に餓了麼のCEOに抜擢された。



ところが2025年2月、餓了麼は呉澤明・董事長（会長に相当）がCEOを兼務し、韓容疑者はCEOを退いて「即時物流（オンデマンド・ロジスティクス）」事業を担当すると発表。この時、呉董事長は「即時物流が会社の第2の成長を担う戦略的意義を考慮した人事」であると説明していた。

だが、実際には社内調査がすでに始まっていた可能性がある。財新記者の取材に応じた2人の関係者によれば、韓容疑者は餓了麼の前に在籍していた複数の企業でも、取引先との関係に疑惑の目が向けられていたという。

（財新記者：包雲紅）

※原文の配信は7月25日

（財新 Biz＆Tech）